XREX Singapour obtient une licence d'établissement de paiement majeur





SINGAPOUR, 13 mai 2024 /PRNewswire/ -- XREX Singapore , une institution financière basée sur la blockchain et spécialisée dans les paiements transfrontaliers sur les marchés émergents, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu une licence d'établissement de paiement majeur (MPI) de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS), la banque centrale et l'organisme de réglementation financière du pays. Cet octroi survient après que la MAS a donné son approbation de principe en novembre dernier.

Concernant l'engagement de XREX avec la MAS, Christopher Chye, directeur général de XREX à Singapour, a déclaré : « Nos engagements avec la MAS nous ont montré à maintes reprises pourquoi elle est respectée à l'échelle internationale en tant que banque centrale et régulateur financier de premier plan. Avec cette licence en main, XREX Singapour s'efforcera de faire en sorte que les monnaies de paiement numériques basées sur la blockchain deviennent omniprésentes. »

XREX Singapour facilite des paiements transfrontaliers fluides pour les transactions d'importation et d'exportation, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) sur les marchés émergents. Cette orientation stratégique s'inscrit dans le cadre de la mission de XREX qui consiste à favoriser l'inclusion financière sur les marchés émergents.

« La licence MPI témoigne de notre engagement inébranlable à respecter les normes de conformité réglementaires les plus strictes. Nous sommes impatients de travailler avec l'un des principaux organismes de réglementation au monde pour rendre la finance basée sur la blockchain sûre et accessible au grand public », a déclaré Wayne Huang , cofondateur de XREX et directeur général du groupe.

XREX Singapour lancera XREX Pay, une plateforme offrant des fonctionnalités de paiement transfrontalier B2B pour les entreprises, ainsi que des solutions d'envoi de fonds, permettant par exemple aux travailleurs migrants d'envoyer de l'argent chez eux. XREX Pay soutiendra les voies de paiement en dollars de Singapour (SGD) et en dollars américains (USD) ainsi qu'en stablecoins tels que l'USDT et l'USDC, tout en faisant preuve d'une mise en oeuvre robuste et pratique de la « travel rule » du Groupe d'action financière (GAFI).

La licence de XREX Singapour couvre un total de six services de paiement, à savoir :

i) un service d'émission de compte ;

ii) un service de transfert d'argent national ;

iii) un service de transfert d'argent transfrontalier ;

iv) un service d'acquisition de commerçants ;

v) un service d'émission de monnaie électronique ;

vi) un service de jeton de paiement numérique.

« XREX est approuvé pour six des sept services de paiement dans le cadre du régime de licence MPI. Avec XREX Singapour comme siège du groupe dans la région Asie-Pacifique, XREX se réjouit d'étendre son partenariat avec les grandes banques, les institutions de cartes de crédit et les institutions de paiement pour construire des systèmes financiers de nouvelle génération qui intègrent la finance traditionnelle et la finance blockchain », a déclaré Winston Hsiao, cofondateur de XREX et directeur des recettes du groupe.

À propos de XREX

XREX Singapore est une institution financière réglementée par la MAS qui exploite la technologie blockchain pour rendre les paiements transfrontaliers moins coûteux, plus rapides et plus sûrs pour les entreprises du monde entier. Sa fonction exclusive de paiement fiduciaire, BitCheck, permet aux entreprises de basculer de manière flexible entre les monnaies numériques, les stablecoins ou les monnaies traditionnelles, faisant ainsi entrer leurs entreprises dans la nouvelle ère de l'argent numérique. XREX Singapour se spécialise également dans la collaboration avec les entreprises des marchés émergents pour les aider à résoudre leurs problèmes d'accès à la liquidité en USD.

XREX Group , est une institution financière basée sur la blockchain qui travaille avec les banques, les régulateurs et les utilisateurs pour redéfinir ensemble le secteur bancaire. Elle fournit des services bancaires de qualité entreprise aux petites et moyennes entreprises (PME) dans les marchés émergents ou en relation avec eux, et des services financiers conviviaux aux particuliers du monde entier.

Fondée en 2018 et opérant à l'échelle mondiale sous de multiples licences, XREX offre une gamme complète de services tels que la garde d'actifs numériques, le portefeuille, le paiement transfrontalier, la conversion fiat-crypto, la bourse de cryptomonnaies, la gestion d'actifs et les rampes d'accès et de sortie des monnaies fiduciaires.

Partageant la responsabilité sociale de l'inclusion financière, XREX s'appuie sur les technologies de la blockchain pour favoriser la participation, l'accès et l'éducation à la finance.

