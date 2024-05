XREX Singapour se voit accorder le permis Major Payment Institution par l'Autorité monétaire de Singapour





SINGAPOUR, 12 mai 2024 /CNW/ - XREX Singapour , une institution financière axée sur la chaîne de blocs spécialisée dans les paiements transfrontaliers au sein des marchés émergents, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le permis Major Payment Institution (MPI) de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS), la banque centrale et l'organisme de réglementation financière du pays. Cette annonce survient après l'approbation de principe reçue de la MAS en novembre dernier.

Commentant l'engagement de XREX auprès de la MAS, le chef de la direction de XREX à Singapour, Christopher Chye, a déclaré : « Nos engagements auprès de la MAS nous ont montré à maintes reprises pourquoi cette institution est respectée à l'échelle internationale en tant que banque centrale et organisme de réglementation financière de premier plan. Avec cette licence en main, XREX Singapour s'efforcera de répandre la présence de monnaies de paiement numérique compatibles avec la chaîne de blocs. »

XREX Singapour facilite les paiements transfrontaliers sans friction pour les transactions d'importation et d'exportation, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans les marchés émergents. Cet accent stratégique s'inscrit dans la mission de XREX de favoriser l'inclusion financière dans les marchés émergents.

« Le permis MPI témoigne de notre engagement inébranlable envers les normes de conformité réglementaire les plus élevées. Nous sommes impatients de travailler avec l'un des principaux organismes de réglementation au monde pour rendre le financement de la chaîne de blocs sécuritaire et accessible au grand public », a déclaré Wayne Huang , cofondateur et chef de la direction de XREX.

XREX Singapour lancera XREX Pay, une plateforme offrant des fonctions de paiement interentreprises transfrontalières pour les entreprises, ainsi que des solutions de transfert de fonds, comme l'aide aux travailleurs migrants pour envoyer de l'argent à la maison. XREX Pay soutiendra les rails de paiement en dollar de Singapour (SGD) et en dollar américain (USD), ainsi que les cryptomonnaies stables comme l'USDT et l'USDC, tout en démontrant une mise en oeuvre robuste et pratique de la règle sur les voyages du Groupe d'action financière (TATF).

Le permis octroyé à XREX Singapour englobe un total de six services de paiement, à savoir :

i) Un service d'attribution de comptes;

ii) Un service de transfert de fonds à l'échelle locale;

iii) Un service de transfert de fonds transfrontalier;

iv) Un service d'acquisition de comptes de commerçants;

v) Un service d'émission de monnaie électronique;

vi) Un service de jetons de paiement numérique.

« XREX est approuvé pour six des sept services de paiement dans le cadre du régime de permis MPI. Avec XREX Singapour comme siège social du groupe en Asie-Pacifique, XREX se réjouit à l'idée d'élargir son partenariat avec les grandes banques, les institutions de cartes de crédit et les institutions de paiement afin de construire des systèmes financiers de prochaine génération qui intègrent le financement traditionnel et le financement par chaîne de blocs », a déclaré Winston Hsiao, cofondateur et directeur des revenus du groupe XREX.

À propos d'XREX

XREX Singapour est une institution financière réglementée par l'Autorité monétaire de Singapour qui tire parti de la technologie de la chaîne de blocs pour rendre les paiements transfrontaliers plus rapides, moins chers et plus sûrs pour les entreprises du monde entier. BitCheck, sa fonctionnalité de paiement entiercé, permet aux entreprises de passer avec souplesse d'une monnaie numérique, d'une cryptomonnaie stable ou d'une monnaie traditionnelle à l'autre, ce qui les fait entrer dans la nouvelle ère de la monnaie numérique. XREX Singapour se spécialise également dans la collaboration avec les entreprises des marchés émergents pour les aider à résoudre leurs problèmes d'accès aux liquidités en dollars US.

XREX Group est une institution financière axée sur la chaîne de blocs qui collabore avec les banques, les organismes de réglementation et les utilisateurs pour redéfinir ensemble les services bancaires. Elle fournit des services bancaires de qualité entreprise aux petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans les marchés émergents ou faisant affaire avec ceux-ci, ainsi que des services financiers adaptés aux novices dans le monde entier.

Fondée en 2018 et opérant à l'échelle mondiale sous de multiples licences, XREX offre une gamme complète de services comme la garde d'actifs numériques, le portefeuille, le paiement transfrontalier, la conversion de cryptomonnaies fiduciaires, l'échange de cryptomonnaies, la gestion d'actifs et les portes d'entrée de devises fiduciaires.

Partageant la responsabilité sociale de l'inclusion financière, XREX tire parti des technologies de la chaîne de blocs pour favoriser la participation et l'accès à la finance, ainsi que l'éducation financière.

