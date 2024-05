Piramal Pharma Limited annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2024

Faits marquants du T4 2024 et de l'exercice 2024

Organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) : - Fort afflux de commandes : malgré les défis rencontrés dans le financement de la biotechnologie, nos nouveaux contrats de services ont considérablement augmenté au cours de l'exercice 2024 par rapport à l'exercice précédent, notamment dans la fabrication commerciale de molécules sous brevet - Travaux liés à l'innovation : nous avons vu notre part des revenus du CDMO provenant des travaux innovants augmenter de 45 % à 50 % entre les exercices 2023 et 2024 - Fabrication commerciale de molécules brevetées : les revenus issus de la fabrication commerciale de molécules sous brevet ont plus que doublé pour atteindre 116 millions de dollars au cours de l'exercice 2024, contre 52 millions de dollars en 2023 - Offres différenciées : la contribution des offres différenciées à nos revenus est passée de 37 % à l'exercice 2023 à 44 % à l'exercice 2024 - Projets intégrés : plus de 40 % de notre carnet de commandes de services à l'exercice 2024 provient de projets intégrés, ce qui souligne la préférence des clients pour une offre de services intégrée - Amélioration de la rentabilité de notre activité CDMO grâce à la croissance des revenus, à un mix de revenus favorable, à la standardisation des coûts des matières premières et à des initiatives d'optimisation des coûts - Nous maintenons un bilan de qualité exemplaire, ayant passé avec succès 36 inspections réglementaires et plus de 170 audits clients au cours de l'exercice 2024 Génériques hospitaliers complexes (CHG) : - Forte croissance du volume : nous avons observé une forte croissance du volume dans notre portefeuille d'anesthésiques par inhalation sur les marchés américain et mondial, partiellement compensée par des prix de marché plus bas - Maintien de notre premier rang * aux États-Unis en termes de parts de marché en valeur dans le Sevoflurane. Nous continuons également à être la société leader dans le Baclofène intrathécal sur le marché américain - Expansion de nos capacités pour répondre à la demande croissante de produits d'anesthésie par inhalation sur les marchés mondiaux. Nous nous concentrons également sur l'amélioration de la production grâce à de meilleures efficacités opérationnelles - Amélioration de la rentabilité de notre activité CHG au cours de l'exercice FY24, principalement due à des initiatives d'optimisation des coûts, à une amélioration des rendements et à un meilleur mix produit et marché - Pipeline de nouveaux produits : nous avons lancé 4 nouveaux produits injectables au cours de l'exercice 2024 aux États-Unis et en Europe. Nous constituons un pipeline de 24 nouveaux produits qui sont à différents stades de développement, avec une taille de marché adressable actuelle de plus de 2 milliards de dollars Soins de santé grand public en Inde (ICH) : - Les marques phares, telles que Lacto Calamine, Littles, Polycrol, Tetmosol et I-range, ont enregistré une croissance annuelle de 15% au quatrième trimestre de l'exercice 2024 et de 13% pour l'ensemble de l'exercice - Lancement de nouveaux produits : 27 nouveaux produits et 24 nouvelles UGS lancés au cours du premier trimestre de l'année 2024. Plus de 150 nouveaux produits et UGS ont été lancés au cours des trois dernières années - Amélioration de la marge d'EBITDA grâce à l'effet de levier opérationnel - Les dépenses promotionnelles au cours de l'exercice 2024 se sont élevées à 13 % du chiffre d'affaires ICH contre 15 % en 2023 - Le commerce électronique a progressé d'environ 36 % en glissement annuel en 2024, contribuant à hauteur de 20 % au chiffre d'affaires de l'activité ICH. Présence sur plus de 20 plateformes de commerce électronique, y compris notre site Internet direct aux consommateurs : Wellify.in. #Nouveaux développements et commandes commerciales. Ceux-ci s'ajoutent aux relations de fabrication pluriannuelles existantes. *Source : données IQVIA