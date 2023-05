AVEVA renforce ses effectifs en nommant quatre nouveaux membres à son équipe de direction





AVEVA, leader mondial dans le domaine des logiciels industriels, renforce ses effectifs en nommant quatre nouveaux membres à son équipe de direction dans le cadre de la mise en oeuvre de son nouveau modèle commercial.

Cette information fait suite à l'annonce, en mars dernier, de la nomination de Caspar Herzberg au poste de président-directeur général d'AVEVA, qui a succédé à Peter Herweck, actuel président du conseil d'administration de l'entreprise. Herweck a officiellement pris ses fonctions de PDG de la société mère Schneider Electric le 4 mai.

Sue Quense, qui occupe actuellement le poste de vice-présidente principale zone Amérique chez AVEVA, endossera la fonction nouvellement créée de directrice commerciale. Forte d'une expérience de plus de trente ans à des postes de direction dans le domaine de la vente de logiciels, Quense exerce ses activités depuis Philadelphie aux États-Unis. Cette dernière a joué un rôle moteur chez OSIsoft, une entreprise qui a fusionné avec AVEVA en 2021 pour répondre à l'expansion de l'intelligence industrielle des entreprises internationales et accélérer l'évolution de l'économie industrielle connectée.

Marco Mueller, dirigeant évoluant depuis longtemps dans l'industrie des technologies, rejoindra AVEVA en tant que directeur général du marketing et sera basé à Londres, au Royaume-Uni. Ce dernier a occupé le poste de vice-président principal Global Demand Marketing pendant deux ans et demi chez ServiceNow, une société leader dans le domaine des plateformes de cloud computing établie dans la Silicon Valley en Californie. Auparavant, Marco a assumé durant plus de dix ans, plusieurs rôles de haute direction en marketing chez SAP, un chef de file du marché des logiciels d'application d'entreprise, où il a piloté les équipes marketing à travers le monde. Marco Mueller a entamé sa carrière en tant que consultant en gestion chez Accenture dans les secteurs de la haute technologie et des produits de consommation.

L'objectif d'AVEVA étant de soutenir l'innovation produit de bout en bout, la fonction de recherche et développement (R&D) et les services de réalisation de projets seront regroupés avec les équipes Business Units et Portfolio Management sous la direction de Rob McGreevy, directeur des produits.

Iju Raj, qui a passé les cinq dernières années à piloter la plateforme cloud d'AVEVA, endossera la fonction de vice-président principal R&D et relèvera de McGreevy. Raj exercera ses activités depuis l'Inde. Ses responsabilités engloberont la direction des activités quotidiennes de la R&D ainsi que l'optimisation de l'efficacité des processus de développement, des programmes et de l'innovation logicielle.

Caspar Herzberg, PDG d'AVEVA, déclare : « AVEVA, innovateur de premier plan dans le domaine des logiciels et de la durabilité industrielle, connaît un moment d'une importance capitale au cours de ses 55 ans d'histoire. L'ensemble de notre portefeuille s'achemine vers un modèle commercial basé sur l'abonnement, et je me réjouis de pourvoir notre équipe dirigeante d'une telle expertise et expérience pour renforcer davantage nos projets de croissance. »

« Afin d'accélérer l'accès aux solutions modernes et de répondre aux besoins changeants des entreprises, les clients peuvent échanger leurs licences permanentes existantes contre des abonnements couvrant n'importe quelle combinaison de solutions cloud, hybrides et sur site à travers le cycle de vie industriel conception-exploitation-optimisation. Sue, Marco, Rob et Iju contribueront à renforcer notre équipe de direction et à stimuler la croissance. »

À propos d'AVEVA

AVEVA est un leader mondial dans le domaine des logiciels industriels, stimulant l'ingéniosité pour favoriser une utilisation responsable des ressources mondiales. Sa plateforme cloud industrielle et ses applications sécurisées permettent aux entreprises d'exploiter la puissance de leurs informations et d'optimiser la collaboration avec leurs clients, fournisseurs et partenaires.

Plus de 20 000 entreprises réparties dans plus de 100 pays font confiance à AVEVA pour les aider à fournir les éléments essentiels de la vie : une énergie sûre et fiable, de la nourriture, des médicaments, des infrastructures et bien plus encore. En connectant les personnes à des informations fiables et enrichies par l'IA, AVEVA permet aux équipes d'ingénierie d'optimiser leurs opérations, de favoriser la croissance ainsi que la durabilité.

Reconnue comme l'une des entreprises les plus innovantes au monde, AVEVA répond aux besoins de ses clients avec des solutions ouvertes et l'expertise de plus de 6 400 employés, 5 000 partenaires et 5 700 développeurs certifiés. L'entreprise, dont le siège social est situé à Cambridge, au Royaume-Uni, est présente dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.aveva.com.

Copyright © 2023 AVEVA Solutions Limited. Tous droits réservés. AVEVA Solutions Limited appartient à AVEVA Group. AVEVA, les logos AVEVA et les noms de produits AVEVA sont des marques commerciales ou des marques déposées d'aveva Group ou de ses filiales au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Les autres noms de marques et de produits sont les marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

