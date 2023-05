Debiopharm s'associe à Genedata pour numériser la recherche translationnelle





Pionnière dans l'avancement de la qualité des soins de demain pour guérir le cancer et les maladies infectieuses, Debiopharm choisit Genedata Profiler, une plateforme numérique de pointe pour la recherche translationnelle et inversement translationnelle, comme pierre angulaire de sa stratégie de recherche et de développement(R&D).

BÂLE, Suisse, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Genedata, fournisseur leader de solutions logicielles d'entreprise pour la recherche et le développement (R&D) biopharmaceutique, a annoncé aujourd'hui que Debiopharm, une société biopharmaceutique privée, basée en Suisse, adopte Genedata Profiler® comme point d'accès unique aux données de recherche translationnelle, afin d'accélérer ses activités de R&D et par conséquent d'améliorer l'accès aux patients à de nouveaux traitements spécifiques ciblant leur maladie.

« Nous étions à la recherche d'une solution numérique qui pourrait nous aider à maximiser la valeur de nos données R&D pour faire avancer nos programmes de développement de médicaments. Avec Genedata Profiler, nous avons trouvé notre bonheur, » déclare Carolina Haelfiger, responsable de la médecine translationnelle chez Debiopharm. « En consolidant de grands volumes de données provenant de diverses sources, et en facilitant l'usage par nos équipes, Genedata Profiler renforce notre potentiel d'innovation, pour finalement nous permettre de combler le fossé entre la recherche et son application dans le monde réel. »

Pour soutenir la mission de Debiopharm, qui consiste à transformer les découvertes scientifiques en produits thérapeutiques efficaces et à améliorer le taux de réussite des études cliniques grâce à des décisions basées sur des données, Genedata Profiler dote Debiopharm de :

Un point d'accès unique aux sources de données internes et externes, y compris les données provenant d'organisations de recherche clinique (CRO) et de bases de données publiques, afin de renforcer les approches de recherche basées sur l'utilisation des données,

De pipelines automatisés et de haute performance pour le traitement, l'harmonisation et l'intégration de données afin de transformer des données multimodales de grande dimension non structurées en produits de données interopérables et prêts aux analyses comparatives des études,

Un panel large et extensible d'outils de visualisation et de statistique pour faciliter une investigation et une analyse intuitive et en libre-service des données pour tester des hypothèses.

En centralisant la variété des données dispersées et en démocratisant l'accès aux outils analytiques, tout en numérisant et en automatisant les opérations sur les données, la plateforme Genedata Profiler renforce la capacité de Debiopharm à explorer, analyser et interpréter les données en facilitant ainsi la génération de nouvelles idées. Enfin, l'amélioration de l'utilisation des données encouragera l'innovation et la productivité de R&D.

Au-delà de l'accès à Genedata Profiler, Debiopharm bénéficie des services de conseil de Genedata pour la mise en oeuvre du logiciel au sein de son infrastructure informatique, et d'exploiter la plateforme de manière efficace afin d'augmenter son retour sur investissement et pour faciliter les développements personnalisés spécifiques à l'entreprise, tels que les visualisations de données adaptées.

« Nous sommes ravis de pouvoir compter Debiopharm, une entreprise innovante en médecine de précision, parmi notre liste grandissante de clients de la plateforme Genedata Profiler », déclare Othmar Pfannes, Ph.D., PDG de Genedata." L'adoption de Genedata Profiler comme une source unique de vérité aidera Debiopharm à stimuler ses moteurs de R&D innovants, pour finalement apporter rapidement aux patients les médicaments de précision dont ils ont tant besoin. »

A propos de Debiopharm

Debiopharm a pour objectif de développer des thérapies innovantes qui ciblent des besoins non satisfaits en oncologie. Pour combler le fossé entre les découvertes novatrices et l'accès aux patients, Debiopharm identifie des composés prometteurs, se charge de démontrer leur tolérabilité et leur efficacité puis s'associe à de grands partenaires pharmaceutiques pour commercialiser les médicaments et les rendre accessibles au plus grand nombre possible de patients à travers le monde.

Rendez-nous visite sur www.debiopharm.com.

A propos de Genedata

Genedata transforme les données en intelligence grâce à des solutions logicielles innovantes qui intègrent une connaissance approfondie du domaine de R&D biopharmaceutique. Les organisations biopharmaceutiques multinationales et les biotechnologies de pointe du monde entier comptent sur Genedata pour numériser et automatiser des processus de R&D complexes et riches en données. De la découverte à la clinique, les solutions de Genedata aident à maximiser le retour sur investissement des dépenses de R&D. Fondée en 1997, Genedata a son siège à Bâle, en Suisse, et des bureaux à Boston, Londres, Munich, San Francisco, Singapour et Tokyo.

www.genedata.com

