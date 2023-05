Bestfly complète l'acquisition de MS Aviation dans le cadre de sa stratégie d'expansion européenne





GENÈVE, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Bestfly a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de la société autrichienne MS Aviation dans le cadre de sa stratégie d'expansion européenne. MS Aviation est une société de gestion d'actifs aéronautiques basée en Autriche qui offre des solutions de soutien de bout en bout pour divers types d'aéronefs. Dans le cadre de son acquisition par Bestfly, MS Aviation transférera ses bureaux à Graz, en Autriche.

« Bestfly a mis au point une stratégie d'expansion qui se concentre sur les étapes critiques des marchés européen et caribéen. En nous appuyant sur les nouveaux membres de notre conseil d'administration, nous mettons en oeuvre cette stratégie d'expansion en plusieurs phases. L'acquisition de MS Aviation est un élément essentiel de cette stratégie de croissance, a déclaré Nuno Pereira, président-directeur général de Bestfly. MS Aviation nous donne un point d'ancrage supplémentaire en Europe, d'où nous développerons les services de gestion d'avions d'affaires existants, ajouterons un lien supplémentaire à notre activité actuelle de charter VIP en Europe, et établirons une structure plus large de solutions ACMI pour les avions commerciaux. »

« Nous sommes déjà engagés dans l'évaluation de différents types d'avions commerciaux à ajouter à notre expertise en matière d'aviation d'affaires. Intégrer le groupe Bestfly Aviation et bénéficier du soutien de sa solide équipe de direction avec une empreinte considérable sur le marché constitue une nouvelle étape dans l'expansion des capacités de MS Aviation, a commenté Michael Mayer, directeur de comptes de MS Aviation. Nous possédons une solide expérience des jets d'affaires Gulfstream, Bombardier et Dassault. Il s'agit donc d'un autre domaine d'efficacité qui viendra compléter les opérations de Bestfly en Europe. »

À propos de Bestfly

Bestfly a été créée en 2009 en tant qu'entreprise angolaise de services d'assistance en escale et s'est depuis lors développée pour devenir un groupe aéronautique mondial qui intervient sur plusieurs nouveaux marchés et dans plusieurs segments d'activité. La société a étendu sa présence de l'Angola à Aruba, au Portugal, au Cap-Vert, à l'Autriche, aux Émirats arabes unis, au Congo, à la Guyane et au Sénégal. Bestfly a constitué une équipe très expérimentée pour garantir le respect des normes opérationnelles les plus élevées, l'efficacité organisationnelle et l'agilité commerciale.

La flotte actuelle du groupe compte 27 appareils composés d'un assortiment d'avions d'affaires Bombardier, Falcon, Gulfstream, Hawker et Cessna Citation, de turbopropulseurs Beechraft Kingair, d'hélicoptères Leonardo et Bell, d'avions commerciaux Embraer et d'avions à turbopropulseurs ATR72. Cette flotte diversifiée est optimisée pour desservir les principaux marchés commerciaux et les clients contractuels à long terme en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et dans les Caraïbes.

Bestfly est membre fondateur de l'Association africaine de l'aviation d'affaires (AfBAA) et membre actuel de l'Association nationale de l'aviation d'affaires (NBAA).

Bestfly.aero

Pour plus d'informations :

Équipe des communications, [email protected]

Marc Duchesne, Leliken Relations conseils, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2083655/Bestfly_Bestfly_Completes_Acquisition_of_MS_Aviation_as_Part_of.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2083656/Bestfly_Bestfly_Completes_Acquisition_of_MS_Aviation_as_Part_of.jpg

24 mai 2023 à 23:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :