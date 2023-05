La Banque Scotia annonce le paiement d'un dividende sur ses actions en circulation





TORONTO, le 24 mai 2023 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui les dividendes sur ses actions en circulation. Ces dividendes seront payables le 27 juillet 2023 aux porteurs d'actions inscrits à la fermeture des bureaux le 5 juillet 2023, comme suit :

Actions ordinaires

Dividende no 616 de 1,06 $ par action

Actions privilégiées à dividende non cumulatif

Série 40, dividende no 19 de 0,303125 $ par action.

Conformément aux dispositions du Régime de dividendes et d'achat d'actions (le « Régime ») de la Banque, les porteurs d'actions peuvent opter pour le paiement de leur dividende sous forme d'actions ordinaires au lieu d'une remise en espèces. Aux termes du Régime, la Banque établit si les actions ordinaires additionnelles seront achetées sur le marché libre ou si leur émission sera financée à même sa trésorerie. Pour le moment et jusqu'à ce qu'elle en décide autrement pour les besoins du réinvestissement de dividendes et du versement de dividendes en actions aux termes du Régime, la Banque continuera d'émettre des actions ordinaires (selon la définition qui en est faite dans le Régime), avec escompte de 2 % sur le cours moyen du marché (selon la définition qui en est faite dans le Régime). En ce qui a trait à l'achat facultatif d'actions aux termes du Régime le 1er juillet 2023 ou après, la Banque émettra de nouvelles actions ordinaires au cours moyen du marché (selon la définition dans le Régime). La répartition aux fins de l'émission de ces actions sera effectuée par la Société de fiducie Computershare du Canada, à titre d'agent du Régime, pour le compte des participants du Régime et selon le nombre établi conformément aux dispositions du Régime.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

