Sastrify, la plateforme de gestion d'achats SaaS nouvelle génération, lève 32 millions de dollars en série B

COLOGNE, Allemagne et NEW YORK, 24 mai 2023 /PRNewswire/ -- Sastrify, la plateforme de gestion d'achats SaaS, a annoncé aujourd'hui une levée de fonds de 32 millions de dollars en série B menée par Endeit Capital, avec la participation de Simon Capital et des investisseurs historiques HV Capital, FirstMark Capital et TriplePoint Capital. L'entreprise utilisera les fonds pour développer son équipe internationale concentrée aux États-Unis et en Europe et pour accélérer le développement de ses produits destinés aux PME et grandes entreprises. Forte d'un lancement spectaculaire en Europe dès 2020, Sastrify poursuit son ascension avec une croissance de plus de 400% l'année dernière, animée par le succès de ses clients dont le ROI ne laisse pas de place au doute.

La prolifération des SaaS continue de représenter un risque important pour les entreprises du monde entier. Selon une étude du secteur, plus de 200 milliards de dollars et 3,9 milliards d'heures de travail seront gaspillés pour l'achat de logiciels en 2023, tandis qu'une entreprise sur cinq aura subi une cyber-attaque informatique parallèle. Selon les données de Sastrify, l'entreprise type surpasse de plus de 30 % ses coûts SaaS et perd plus de 400 heures par an à gérer ses contrats SaaS.

La plateforme Sastrify permet aux utilisateurs de centraliser, de visualiser et d'automatiser l'ensemble de leur parcours d'achats SaaS. Sastrify accompagne les entreprises à croissance rapide telles que Spendesk, OnRunning, Babbel et Heetch, et adresse maintenant ses services aux États-Unis, desservant déjà des clients américains tels que Capchase, un investisseur proposant des financements non-dilutifs pour les entreprises SaaS.

La levée de fonds coïncide avec l'arrivée des Usage Analytics automatisées en complément des fonctionnalités de base, ainsi qu'avec le lancement de la Marketplace Sastrify, proposant des options de paiement et de financement flexibles. Sastrify et Capchase ont également annoncé récemment un partenariat visant à fournir un financement flexible pour les licences SaaS.

Grâce aux offres exclusives disponibles depuis la Marketplace Sastrify, les équipes peuvent découvrir et évaluer rapidement les Saas du marché, simplifier les procédures Achats, optimiser les abonnements et prendre des décisions en s'appuyant sur des données précises. Grâce à la fonctionnalité Usage Analytics de Sastrify, les entreprises bénéficient d'une transparence complète sur leur liste d'outils Saas - une visibilité qui leur permet d'éliminer les Saas inutiles ou inadéquats et de découvrir de meilleures solutions alternatives.

"Nous avons construit une plateforme qui permet aux équipes en charge des achats, des finances et de l'informatique d'optimiser tous les aspects de la gestion de leurs achats Saas", a déclaré Sven Lackinger, PDG et cofondateur de Sastrify. "Nos centaines de clients à travers le monde ont validé notre plateforme comme étant la solution d'achats SaaS la plus complète du marché. Nous sommes en constante expansion et nous sommes déterminés à travailler avec les entreprises pour accélérer leurs efforts afin de réduire leurs risques financiers, de gagner du temps et d'économiser jusqu'à sept chiffres sur leurs coûts SaaS."

"En raison de l'essor des solutions SaaS, de la transformation numérique accélérée par Covid et du climat économique mondial actuel, la gestion évolutive des SaaS est devenue un enjeu de taille pour la gestion d'une entreprise prospère. Nous croyons que la plateforme Sastrify est très bien positionnée pour capitaliser sur cette tendance ", a déclaré Philipp Schroeder, partenaire chez Endeit Capital.

"FirstMark investit dans des entreprises comme Airbnb, Pinterest et Shopify qui peuvent transformer des marchés de masse grâce à la technologie. La croissance accélérée de Sastrify et l'adéquation produit/marché convaincante avec les clients internationaux ont renforcé notre conviction que l'entreprise est en mesure de devenir la solution de gestion d'achats SaaS numéro 1 au niveau mondial", a déclaré Adam Nelson, directeur général de FirstMark.

À propos de Sastrify

Sastrify est une plateforme de gestion d'achats Software-as-a-Service (SaaS). Fondée en 2020 par les entrepreneurs en série Maximilian Messing et Sven Lackinger, Sastrify aide les entreprises à obtenir les meilleures offres lors de l'achat et du renouvellement des abonnements SaaS. La plateforme Sastrify permet aux équipes achats, techniques et financières de travailler ensemble de manière transparente, en bénéficiant des meilleurs processus d'achat, de partenariats avec des fournisseurs SaaS de premier plan et d'une base de données de références de prix en constante croissance. Soutenue par Endeit, FirstMark et HV Capital, Sastrify soutient des centaines de clients à l'échelle mondiale, dont OnRunning, Pleo et Capchase.

