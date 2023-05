En primeur mondiale : Le vaccin multivalent recombinant contre les variants XBB de la COVID-19 du WestVac Biopharma/West China Medical Center de Université du Sichuan, a été approuvé pour des essais cliniques par l'Administration nationale des produits médicaux chinoise.





CHENGDU, Chine, 20 mai 2023 /CNW/ - Le 17 mai 2023, le vaccin recombinant bivalent à base de protéines (cellules Sf9) contre la COVID-19 et le vaccin recombinant trivalent à base de protéines trimériques (cellule Sf9) contre la COVID-19 développés par WestVac Biopharma/ West China Medical Center, Université du Sichuan contre les plus récents variants XBB en circulation, a reçu l'approbation de l'essai clinique du médicament de la part de l'Administration nationale des produits médicaux du pays. Ces deux nouveaux vaccins seront rapidement commercialisés pour offrir une protection contre le variant XBB en circulation lorsque les essais cliniques nécessaires seront terminés. Ce sont également les premiers vaccins contre la COVID-19 au monde à faire l'objet d'essais cliniques portant spécifiquement sur des variants comme le XBB.

Le mécanisme conjoint de prévention et de contrôle du Conseil d'État a tenu une conférence de presse au début de mai 2023. Les participants à la réunion ont constaté qu'avec l'augmentation des échanges entre la Chine et d'autres pays, l'impact mondial sur la composition des principaux variants pandémiques du nouveau coronavirus dans leur pays s'est considérablement accru. Selon les données de surveillance[1], les principaux variants pandémiques du virus de la COVID-19 en Chine ont évolué vers la série XBB. Dans ce contexte, WestVac Biopharma utilise la plateforme internationale avancée de vaccins protéiques recombinants sur cellules d'insectes pour développer le vaccin protéique (cellules Sf9) recombinant bivalent contre la COVID-19 (XBB + souche prototype), le vaccin protéique bivalent Coviccine® et le vaccin protéique recombinant trivalent (XBB + BA.5 + variante Delta) contre la COVID-19 (cellules Sf9). Les deux vaccins de WestVac sont essentiels pour la prévention des variants XBB qui circulent actuellement et contribuent de manière significative à la gestion continue de l'épidémie de COVID-19.

Coviccine® Bivalent-- Vaccin protéique (cellule Sf9) recombinant bivalent (XBB + prototype) contre la COVID-19

Le vaccin protéique (cellule Sf9) recombinant bivalent (XBB + prototype) contre la COVID-19 est une version améliorée du vaccin recombinant contre la COVID-19 (cellule Sf9) Coviccine® mis au point par WestVac Biopharma. Des études ont montré que le vaccin induisait des titres élevés d'anticorps neutralisants contre de multiples sous-variants, y compris le XBB.1.5, le XBB1.16, le XBB1.9.1, le XBB.2.3, le BA.5, le BF.7 et le BQ.1[1], ce qui indique que le vaccin est un vaccin universel contre la COVID-19 efficace contre de multiples souches, notamment avec une augmentation particulièrement significative des anticorps neutralisants contre les variants de la série XBB.

Vaccin à base de protéine trimérique (cellule Sf9) recombinant trivalent (XBB + BA.5 + Delta) contre la COVID-19

Profitant de la réponse rapide de la plateforme d'expression cellulaire d'insectes de pointe au niveau international pour la production de vaccins à protéines recombinantes, WestVac Biopharma et sa filiale WestVac Biopharma (Guangzhou) ont construit le vecteur du vaccin protéique (cellule Sf9) recombinant trivalent (XBB + BA.5 + Delta) contre la COVID-19 et produit des vaccins protéiques recombinants trivalents d'une grande pureté et d'une grande qualité pour utilisation chez l'homme. L'antigène du vaccin sous-unitaire est précisément conçu en fonction de la structure des protéines S-RBD et HR ciblées des sous-variants XBB et BA.5 de la COVID-19, et peut s'auto-assembler en particules de protéines trimériques stables. Des études ont montré que le vaccin induisait des titres élevés d'anticorps neutralisants contre de multiples sous-variants, notamment Omicron XBB.1.5, XBB1.16, XBB1.9.1, XBB.2.3, BA.5, BF.7, BQ.1, BA.2.75, ce qui indique qu'il s'agit d'un vaccin contre la COVID-19 à large spectre efficace contre de multiples sous-variants prévalents dans le pays et à l'étranger[1].

À propos de WestVac Biopharma

WestVac Biopharma Co., Ltd. est une société biopharmaceutique innovante qui intègre un système de recherche et développement, de production et de vente de vaccins avec une capacité de production annuelle de 1,1 milliard de doses de vaccins. WestVac Biopharma a été sélectionnée sur la liste des entreprises licornes de 2021 à 2023. En décembre 2022, Coviccine® a été approuvé par l'autorité nationale pour une utilisation d'urgence et figure sur la liste d'approvisionnement en vaccins dans le cadre du processus d'appel d'offres dans plus de 20 provinces de la Chine.

Référence :

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2080167/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2080168/2.jpg

SOURCE WestVac BioPharma Co., Ltd.

20 mai 2023 à 10:59

Communiqué envoyé leet diffusé par :