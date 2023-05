Les propriétaires de NFT intelligents créent de la valeur, s'amusent et gagnent des récompenses quotidiennes sur VIMworld !





SAN FRANCISCO, 19 mai 2023 /PRNewswire/ -- VIMworld est heureux d'annoncer que son écosystème SmartNFT Digital Companion est ouvert et que les utilisateurs génèrent activement de la valeur, découvrent des moyens amusants de participer et gagnent des récompenses quotidiennes. Alors que de nombreux projets NFT ont souffert dans le marché actuel ou ont complètement fermé, VIMworld prospère en se concentrant sur l'utilité et en opérant avec un état d'esprit de nouvelle génération.

Des NFT intelligents conçus pour l'activité quotidienne

Lorsque l'on parle de NFT, on pense le plus souvent à une image ou à un personnage statique faisant partie d'une collection où différents attributs se différencient les uns des autres. De nombreux propriétaires utilisent leurs NFT comme photos de profil ou avatars sur les réseaux sociaux. Une poignée de projets ont atteint la notoriété et des valorisations faramineuses, et peuvent se vanter d'avoir des propriétaires célèbres, ce qui en fait des objets de luxe numériques.

Les SmartNFT, quant à eux, ont été conçus pour ajouter de la valeur au fil du temps en améliorant la relation entre le propriétaire et le bien. Cela commence par un compagnon dynamique qui évolue et gagne des récompenses chaque jour. En le nourrissant, en jouant à des jeux, en participant à des événements et en utilisant activement la plateforme VIMworld au fil du temps, les propriétaires verront leur SmartNFT se transformer sous leurs yeux.

Jouer

Les visiteurs de la plateforme remarqueront tout de suite que l'expérience VIMworld est différente des autres projets. Alors que la plupart des NFT sont achetés à partir d'un dépôt initial ou d'un marché en ligne, VIMWorld offre des options ludiques. Les nouveaux utilisateurs peuvent parcourir les SmartNFTs sur la place de marché mondiale, ce qui leur permet de choisir celui qui a déjà été nivelé par le haut (plus d'informations à venir). D'autres utilisateurs issus de projets partenaires approuvés peuvent migrer leurs NFT vers VIMworld et en créer une version SmartNFT.

Les plus aventureux peuvent prendre un autre chemin et tester leur chance dans la nouvelle salle d'arcade. Ils commencent par parcourir les différentes machines de jeu, chacune ayant un prix fixe. L'une d'entre elles peut proposer des SmartNFT d'entrée de gamme, dont le résultat est garanti. Une autre peut proposer un assortiment d'options différentes, dont certaines de niveau supérieur, offrant la possibilité de gagner un SmartNFT d'une valeur de 100 fois le coût du jeu.

Croître

Une fois qu'un SmartNFT a été acquis, il est temps de commencer à croître. Le mécanisme fondamental consiste à alimenter quotidiennement le SmartNFT en jetons VEED de la plateforme. Il s'agit d'un compte d'épargne de nouvelle génération. Au fur et à mesure que les jetons VEED sont déposés dans le SmartNFT (c'est-à-dire qu'ils l'alimentent), le solde augmente avec le temps. Lorsque des étapes de croissance sont atteintes, des niveaux spécifiques offrent de nouvelles oeuvres d'art, comme le montre le personnage de Philippe Diamant .

Entrer en compétition

La gamification dans VIMworld comprend également des opportunités de rivalité et de compétition. Le nouveau tableau des leaders présente les propriétaires Ultimate au sommet, car ils ont atteint le niveau le plus élevé pour leur SmartNFT et ont gagné le droit de se vanter. Les meilleurs nourrisseurs, gardiens et collectionneurs peuvent gagner une place dans le Top 100 pour obtenir des récompenses mensuelles en jetons $POWA .

VIMworld 101

Pour commencer, les utilisateurs peuvent acheter un nouveau SmartNFT dans l' Arcade ou un SmartNFT d'occasion sur la Place de marché , avec une variété de niveaux et de trésors. Une fois qu'ils ont un VIM en main, les utilisateurs peuvent élargir leurs possibilités de jouer et de gagner plus en achetant des Boîtes dans la boutique, qui contiennent des EGG uniques et rares. Achetez un Incubateur et un VIM de niveau C ou plus à assembler pour commencer le processus d'éclosion qui est désormais accessible à tous les utilisateurs.

Les nouvelles mises à niveau de VIMworld intègrent d'autres façons de s'amuser et de gagner des récompenses, ce qui en fait l'une des plateformes les plus excitantes ! Les utilisateurs intéressés peuvent consulter le site VIMworld , rejoindre le Discord ou visionner la vidéo de présentation pour en savoir plus. Les prochains lancements de VIMworld, notamment des jeux, des fonctionnalités de finance décentralisée (DeFi) et une meilleure compatibilité multichaînes arrivent bientôt.

Accédez à VIMworld dès aujourd'hui

VIMworld est un écosystème révolutionnaire de jetons non fongibles (NFT) qui crée un espace où l'esprit d'entreprise et le jeu se combinent et prospèrent. Au coeur de VIMworld se trouvent les VIMs, des actifs numériques distincts et immuables qui fournissent un système de vérification inaltérable. Les VIMs peuvent incuber des compagnons à partir d'EGG, qui permettent aux utilisateurs de remporter des jackpots instantanés, d'ajouter des capacités uniques et d'empiler des boosts de jeu, faisant de VIMworld la plateforme de jeu play-to-win-and-earn NFT par excellence.

Pour vous connecter à VIMworld et explorer toutes les fonctionnalités, téléchargez notre portefeuille cryptographique et NFT spécialement conçu, Nufinetes , compatible avec les appareils Apple et Android ou l'ordinateur de bureau de votre choix. Ce portefeuille multichaîne complet peut être utilisé sur plusieurs blockchains populaires, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les DApps, de visualiser les collections NFT et de stocker leurs jetons dans un environnement sécurisé et convivial.

Twitter ? Site Web ? Discord

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2079905/VIMbanner.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2079906/VIMWorld_Smart_NFT.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1229828/VIMworld_New_Logo_V1.jpg

19 mai 2023 à 01:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :