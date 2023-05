Solidus Labs lance le tout premier outil de détection des délits d'initiés conçu pour surveiller les bourses décentralisées (DEX)





Les cryptomonnaies ont un problème de délit d'initié : les recherches montrent que les initiés peuvent négocier en amont de 25 % de toutes les inscriptions de jetons sur les plateformes d'échanges décentralisés (DEX), ce qui indique que les récentes mesures d'application contre les délits d'initiés sur les plateformes d'échanges centralisés et les places de marché des NFT ne seraient que la partie émergée de l'iceberg.

Pour détecter et traiter ce phénomène croissant de manipulation du marché, Solidus Labs, qui établit les catégories de surveillance des transactions cryptographiques, a présenté aujourd'hui le premier outil de détection des délits d'initiés basé sur les DEX. Cette technologie, déjà utilisée par certains clients de Solidus, notamment des organismes de réglementation, combine des données sur la chaîne et hors chaîne pour surveiller les principaux échanges décentralisés (DEX) afin de détecter les échanges de jetons indiquant un délit d'initié.

« Fournir ce niveau de transparence est une étape majeure vers la réduction des risques de la DeFi : elle permet au secteur et aux régulateurs d'évaluer l'ampleur réelle des délits d'initiés dans les cryptomonnaies, d'enquêter et d'éradiquer les traders malveillants, et de faire respecter les normes fondamentales d'intégrité du marché et de protection du consommateur » :

Asaf Meir, fondateur et CEO de Solidus.

L'outil de détection des délits d'initiés basé sur les DEX est le dernier ajout à Solidus HALO, la suite de solutions d'intégrité de marché crypto-natives de l'entreprise. HALO est actuellement utilisé pour surveiller plus de 1 000 milliards d'événements par jour sur plus de 150 marchés, protégeant ainsi plus de 25 millions de particuliers et d'entités institutionnelles.

À propos de Solidus Labs

Solidus Labs est le définisseur de catégorie pour les solutions d'intégrité de marché crypto-natives triple T (3T) : surveillance des échanges, surveillance des transactions et renseignements sur les menaces. Notre mission est d'assurer la sécurité des échanges de crypto-monnaies tout au long du parcours d'investissement sur tous les marchés centralisés et la DeFi. En tant que principal fondateur d'initiatives telles que la Crypto Market Integrity Coalition et le DACOM Summit, et en relation avec tout ce que nous faisons, Solidus est profondément impliqué dans l'inauguration des marchés financiers de demain. Les échanges de crypto-monnaies, les institutions financières et les régulateurs du monde entier font confiance à Solidus HALO, notre plateforme en temps réel, globale, testable et évolutive. En protégeant leurs activités des formes connues d'abus de marché et d'une multitude de risques émergents spécifiques aux crypto-monnaies, nous permettons à nos clients de se développer plus rapidement, et de le faire de manière plus sûre. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse suivante https://soliduslabs.com.

