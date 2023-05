Une croissance de 19 % des paris en crypto-monnaies : SOFTSWISS dévoile les résultats de l'utilisation des monnaies numériques pour le 1er trimestre 2023





GZIRA, Malte, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- En janvier 2023, SOFTSWISS , lauréat du prix « Société de cryptomonnaie de l'année » décerné par les prestigieux International Gaming Awards, a publié ses analyses trimestrielles sur le marché des jeux cryptographiques et des informations précieuses sur le secteur. Cette fois-ci, l'équipe d'experts dévoile le portrait du joueur crypto moyen et bien plus encore.

Les résultats cryptographiques au titre du 1er trimestre sont basés sur les données de plus de 700 marques alimentées par l'agrégateur de jeux SOFTSWISS et la plateforme de casino SOFTSWISS.

1er trimestre 2023 : Vue d'ensemble

Au 1er trimestre 2023, l'indicateur du total des paris a augmenté de 44,66 % par rapport au même trimestre de l'année précédente et de 2,24 % par rapport au trimestre précédent. Ces données font état d'une tendance de croissance constante sur le marché des jeux en ligne.

En termes absolus, le total des paris en crypto-monnaies affiche également une croissance positive au cours de l'année écoulée. Au premier trimestre 2023, la part des paris en pièces numériques représentait 30 % du total. Le quatrième trimestre 2022 a enregistré une croissance en volume de 9 % du total des paris en crypto par rapport au premier trimestre de la même année. Le premier trimestre 2023, quant à lui, a connu une croissance en volume plus importante, soit 19 %.

Andrey Starovoitov, co-PDG de SOFTSWISS, a déclaré : « Malgré les événements mondiaux de 2022, qui ont sans aucun doute fait chuter la valeur de la plupart des pièces numériques, nous constatons aujourd'hui une remontée de leur valeur. C'est pourquoi nous constatons une croissance du marché des jeux en ligne en général et une augmentation du montant des paris faits par les joueurs de crypto-monnaies. Nous prévoyons une utilisation stable des pièces numériques en 2023 et pourrions observer une croissance plus importante grâce à la combinaison de deux facteurs : une fidélisation compétente des joueurs et l'absence d'une forte volatilité sur le marché des crypto-monnaies. »

Les pièces numériques les plus utilisées

Par rapport au quatrième trimestre 2022, les trois monnaies numériques les plus utilisées restent les mêmes : le Bitcoin (BTC), l'Ethereum (ETH) et le Litecoin (LTC). Cependant, leurs parts ont changé - le Bitcoin a progressé de 1,9 p.p. au détriment de monnaies numériques plus petites, tandis que l'Ethereum est resté stable.

Si l'on considère l'évolution des monnaies numériques sur une période plus longue, l'évolution des parts des monnaies numériques apparait plus importante. Depuis le premier trimestre 2022, la BTC a progressé de 3,72 p.p., tandis que l'ETH a perdu 5,01 p.p. La part de la troisième monnaie numérique, le LTC, a chuté de 1,36 p.p.

Les parts définitives pour le premier trimestre 2023 se présentent comme suit :

BTC ? 76,5 %

ETH ? 8,4 %

LTC ? 5,1 %

Découvrez quelles autres monnaies numériques ont été utilisées en consultant l'intégralité de l'article .

Le portrait des joueurs de crypto-monnaies

D'après les données du premier trimestre et les données disponibles sur les profils des joueurs, 65 % des joueurs de cryptomonnaies sont des hommes et 35 % des femmes.

Le public de base des pièces numériques dans le secteur des jeux en ligne est âgé de 31 à 50 ans. Il représente 70 % du public qui utilise les cryptomonnaies.

Découvrez les appareils préférés des joueurs de monnaies numériques dans le rapport complet publié par SOFTSWISS .

Max Trafimovich, directeur commercial chez SOFTSWISS, résume la situation : « Au cours des dernières années, nous avons constaté une augmentation constante de la demande de solutions prêtes pour les cryptomonnaies, que ce soit pour le lancement d'un casino ou d'une entreprise de paris sportifs. Il est indéniable que certains opérateurs de jeux en ligne cryptographiques ont attiré l'attention et reçu des distinctions au niveau mondial. Outre les cryptomonnaies, ces opérateurs sont également à l'avant-garde de diverses autres innovations, qui vont au-delà de l'aspect des paiements. SOFTSWISS restera le partenaire ultime sur cette frontière avec de nouvelles technologies axées sur les crypto-monnaies, le service de qualité et la sécurité ».

