Shutterstock et AI for Good de l'UIT collaborent pour faire progresser l'IA responsable





La plateforme créative mondiale leader de l'IA ouvre une voie pour permettre à la communauté technologique de développer et d'intégrer des pratiques et des procédures d'IA responsables

NEW YORK, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), une plateforme créative mondiale de premier plan pour les marques transformatrices et les entreprises de médias numériques et de marketing, a annoncé aujourd'hui un partenariat mondial avec AI for Good pour soutenir le développement de modèles, d'outils, de produits et de solutions d'IA éthiques. AI for Good est organisé par l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'agence des Nations unies pour le développement spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication, en partenariat avec 40 agences soeurs des Nations unies et co-organisée avec la Suisse. L'objectif d'AI for Good est d'identifier les applications pratiques de l'IA pour faire progresser les Objectifs de développement durable des Nations Unies et d'étendre ces solutions pour qu'elles aient un impact à l'échelle mondiale. Dans le cadre de cette collaboration, Shutterstock prononcera une allocution lors du prochain Sommet mondial AI for Good qui se tiendra à Genève, en Suisse, les 6 et 7 juillet.

« Alors que nous nous tournons vers l'avenir de l'intégration de l'IA, nous avons la responsabilité de comprendre ce que cela signifie pour les développeurs, les utilisateurs et les communautés. La présentation de Shutterstock lors du Sommet démontrera son engagement à résoudre bon nombre des problèmes liés à la collaboration homme-machine, a déclaré Frederic Werner, directeur de l'engagement stratégique pour AI for Good à l'UIT. Nous croyons que notre collaboration avec Shutterstock inspirera notre communauté à la fois à en apprendre davantage sur cette technologie et à tenir compte des répercussions lors de la création de processus, de politiques et de procédures d'intégration. »

Shutterstock est bien placée en matière d'innovation créative et technologique ; en effet elle utilise DALL-E 2 pour alimenter son propre générateur d'images IA et elle a récemment annoncé des partenariats avec NVIDIA, Open AI, Meta, LG Research et d'autres leaders l'industrie de la technologie pour développer des outils et des normes d'IA générative pour les créateurs. La société a été la première à créer un « Fonds des contributeurs » pour rémunérer les artistes et les créateurs dont le travail a aidé à former ses modèles d'IA. La bibliothèque de contenu de haute qualité de Shutterstock est enrichie d'un grand volume de métadonnées qui dominent l'industrie en termes de taille, de diversité et d'annotation, ce qui la rend inégalée pour former des capacités d'IA.

« Notre collaboration avec AI for Good est un élément important de notre engagement à faire progresser le développement et l'utilisation d'outils et de solutions d'IA éthiques, a déclaré Sejal Amin, directrice de la technologie chez Shutterstock. Il s'agit d'un partenaire essentiel dans l'élaboration de politiques, de procédures et de pratiques exemplaires en matière d'IA responsable à l'échelle mondiale, c'est pourquoi nous sommes impatients de travailler avec AI for Good pour appuyer ses efforts alors que nous continuons de jeter les bases de normes pour l'industrie qui reconnaissent les contributions des artistes et des créateurs, en plus de celles des développeurs et des technologues. »

Le générateur d'images IA de Shutterstock, disponible pour une utilisation mondiale dans toutes les langues du site, utilise la technologie texte-image pour convertir les invites en visuels haute définition, créés de manière éthique, prêts pour un accord de licence. Avant son générateur d'images IA, Shutterstock avait lancé le Create Fund dans le cadre de son engagement profond à s'assurer que le contenu de l'ensemble de sa place de marché, y compris le contenu utilisé pour former des outils d'IA générative, soit représentatif d'un monde diversifié à l'échelle mondiale. Grâce au Create Fund, Shutterstock offre aux artistes traditionnellement exclus un soutien financier et professionnel pour les aider à combler les lacunes en matière d'accès et de contenu et améliore la diversité et l'inclusion au sein de sa bibliothèque de contenus et de son réseau de contributeurs.

La directrice de la technologie de Shutterstock Sejal Amin et la directrice principale de l'intelligence artificielle et de la science des données Alessandra Sala prononceront un discours de présentation sur la scène d'IA for Good intitulé « Mélanger ART + SCIENCE : Une approche humaine vers l'avenir de la créativité. » Shutterstock sera également sponsor et jury du AI for Good Prize lors de la conférence, une compétition pour les créateurs d'art crée par l'IA. Le sommet d'IA for Good devrait rassembler 3 000 participants, entreprises, gouvernements, technologies, associations et startups, de 182 pays.

À propos d'AI for Good

AI for Good est organisée par l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'agence des Nations unies pour le développement spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication, en partenariat avec 40 agences soeurs des Nations unies et co-organisée avec la Suisse. L'objectif d'AI for Good est d'identifier les applications pratiques de l'IA pour accélérer les progrès vers la réalisation des ODD et mettre en relation les innovateurs de l'IA avec décideurs des secteurs public et privé pour aider à étendre les solutions d'IA à l'échelle mondiale. Le Sommet mondial historique AI for Good 2017 a marqué le début d'un dialogue mondial sur le potentiel de l'IA à agir comme une force du bien. Les sommets de 2018 et 2019, axés sur l'action, ont donné lieu à de nombreux projets AI for Good, y compris plusieurs initiatives de « prénormalisation » de l'UIT examinant les exigences de normalisation pour les cas d'utilisation d'IA à fort potentiel. Le prochain Sommet mondial AI for Good 2023 (les 6 et 7 juillet, à Genève), rassemblera plus de 2 500 participants et la participation en ligne de plus de 15 000 membres de la plateforme communautaire alimentée par l'IA, le réseau AI for Good Neural Network , ce qui en fera l'événement de rencontre et de solutions d'IA le plus vaste et le plus inclusif au monde.

Pour plus d'informations, consultez : https://aiforgood.itu.int/ .

À propos de Shutterstock

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) est un partenaire de premier plan pour les marques transformatrices, les médias numériques et les entreprises de marketing, qui permet au monde de créer en toute confiance. Alimenté par des millions de créateurs à travers le monde, par un moteur de données en pleine expansion et par une approche intrépide de l'innovation produits, Shutterstock est la plus importante plateforme mondiale d'octroi de licences pour la collection la plus vaste et la plus diversifiée de modèles 3D, de vidéos, de musique, de photographies, de vecteurs et d'illustrations de haute qualité. De la plus grande place de marché de contenu au monde, en passant par l'actualité en temps réel, l'accès à du contenu éditorial de divertissement de premier plan, la plateforme d'édition de contenu tout-en-un ou encore le service de production en studio ? le tout alimenté par les dernières technologies innovantes ? Shutterstock offre la sélection la plus complète de ressources pour donner vie au storytelling.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.shutterstock.com et suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , Twitter , Facebook et Youtube .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2078553/Shutterstock_AI_for_Good_Logo.jpg

17 mai 2023 à 15:41

Communiqué envoyé leet diffusé par :