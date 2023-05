GELPAC ANNONCE L'ACQUISITION STRATÉGIQUE DE STANDARD MULTIWALL BAG MFG. CO.





MONTRÉAL, le 17 mai 2023 /CNW/ - GELPAC, un leader nord-américain de solutions d'emballage hautes performances annonce son acquisition stratégique de l'entreprise américaine Standard multiwall bag mfg. Co - STANDARD BAG - un manufacturier spécialisé dans la fabrication d'une gamme complète de sacs de papier multiparois destinés aux marchés agroalimentaire, pharmaceutique et industriel.

Les usines de STANDARD BAG situées dans les villes de Beaverton en Oregon et Lubbock au Texas sont reconnues pour leurs rapidité, flexibilité et expertise dans la fabrication de sacs qui respectent avec précision les paramètres uniques exigés par chaque client. La cohésion avec le réseau d'usines de sacs multiparois et de polyéthylène de GELPAC situées à Marieville et Farnham au Québec, Brampton en Ontario et Haverhill au Massachusetts est parfaite puisque chaque usine est des plus performantes et jouit d'une excellente réputation.

" L'acquisition d'usines aussi performantes dans l'ouest et le sud-ouest des États-Unis vient solidifier notre position concurrentielle en Amérique du Nord. En combinant les forces de chaque usine et en intégrant leurs initiatives respectives de recherche et développement, les améliorations en continu des processus de fabrication, les stratégies d'approvisionnement tout en optimisant notre portée géographique nous sommes à même d'offrir les solutions d'emballage les plus performantes sur le marché " souligne M. Alain Robillard, président et chef de la direction de GELPAC.

Pour cette 3e acquisition par GELPAC, NAMAKOR Holdings a fourni l'apport stratégique et a mené les négociations tout au long du processus qui a mené au montage financier avec CDPQ, W Investments et un consortium de banques dirigé par la BANQUE NATIONALE du CANADA, un partenaire de longue date de GELPAC.

Une compatibilité toute naturelle

" STANDARD BAG étant une entreprise familiale de seconde génération, nous partageons des valeurs communes puisque GELPAC est elle-même issue d'une tradition familiale. Ainsi, les valeurs d'intégrité et de respect envers chaque client et membre de l'équipe rendent la compatibilité entre les deux entreprises toute naturelle. La continuité des opérations sera assurée par le transfert ordonné des titres de propriété et par l'intégration en douceur de l'équipe de STANDARD BAG. L'ajout de cette capacité de fabrication complémentaire à notre gamme étendue de produits procurera encore plus de valeur à nos clients nord-américains. C'est avec enthousiasme que nous amorçons le travail avec les nouveaux membres de notre équipe et que nous anticipons atteindre ensemble de nouveaux sommets d'excellence " conclut M. Robillard.

À PROPOS DE GELPAC

Avec son réseau intégré d'usines nord-américaines, Gelpac est un leader en fabrication d'emballages haute performance pour les industries des produits alimentaires, des produits chimiques et de la construction depuis plus de 60 ans. Ses sacs de papier multiparois et ses nombreux produits d'emballage en polyéthylène sont conçus afin de répondre aux exigences particulières de chaque client et sont fabriqués sur des lignes de production à la fine pointe de la technologie par des équipes chevronnées partageant la même passion, celle du travail bien fait.

SOURCE GELPAC

17 mai 2023 à 13:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :