De nouvelles recommandations d'experts de l'IWGDF soulignent la reconnaissance internationale croissante de l'oxygénothérapie topique pour le traitement des ulcères du pied diabétique





Des recommandations fondées sur des données probantes appuient l'utilisation efficace de la TOT dans la prise en charge des ulcères du pied diabétique, révolutionnant les approches de traitement dans le monde entier

CAMBRIDGE, Angleterre, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- NATROX® Wound Care, un innovateur de premier plan dans le domaine du soin des plaies, a fièrement annoncé la sortie de recommandations d'experts récemment publiées sur l'utilisation de l'oxygénothérapie topique pour la guérison des plaies 1. Ces recommandations actualisées approuvent l'oxygénothérapie topique (TOT) comme traitement d'appoint dans le traitement des ulcères du pied diabétique (UPD) 1. Ayant été approuvée par des experts de premier plan, cette thérapie révolutionnaire est prête à transformer la vie de millions de personnes dans le monde, en leur offrant un espoir renouvelé pour une guérison efficace et une meilleure qualité de vie.

Nouvelles recommandations de l'IWGDF

Le Groupe international de travail sur le pied diabétique (IWGDF) vient de publier ses recommandations 2023. Cet ensemble d'interventions recommandées pour les UPD, élaboré par un groupe d'experts renommés, sert de ressource de confiance pour les professionnels de la santé du monde entier.

Plus particulièrement, parmi les 29 recommandations soulignées, la TOT a été reconnue comme une intervention acceptée dans le traitement des UPD ne guérissant pas. « Envisagez l'utilisation de l'oxygénothérapie topique comme thérapie d'appoint aux soins standards pour la guérison des plaies chez les personnes atteintes d'ulcères du pied liés au diabète, lorsque les soins standards seuls ont échoué et lorsqu'il existe des ressources pour soutenir cette intervention1. » Avec son inclusion dans les recommandations de l'IWGDF, l'oxygénothérapie topique apparaît comme un outil vital, prêt à révolutionner la prise en charge et la guérison des ulcères du pied chez les personnes atteintes de diabète.

De plus, les recommandations font remarquer que « les données probantes sur l'oxygénothérapie topique ont considérablement augmenté au cours des quatre dernières années grâce à plusieurs nouveaux RCT, dont un total de dix inclus dans la revue systématique de ces recommandations (références 100-109)1 », qui comprend une étude RCT publiée en 2021² qui comparait les effets curatifs de la seule utilisation de soins standards à une combinaison de soins standards et d'oxygénothérapie topique NATROX® O?. Dans cette étude, les patients ayant terminé le traitement ont connu des taux de guérison plus importants² de 71 % et une plus grande réduction de la taille de la plaie² de 73 % avec NATROX® O?.

Les experts recommandent de mettre à jour les algorithmes pour inclure la TOT

Dans le Journal of Wound Care , les experts ont atteint un « consensus clair sur la nécessité d'inclure des traitements d'appoint reposant sur des bases factuelles solides, y compris la thérapie par NPWT et la TOT »3 dans chacune des quatre lignes directrices régionales proposées. Plus particulièrement, les experts ont convenu que « la TOT était susceptible d'être bénéfique à toutes les blessures difficiles à guérir³. »

La TOT a reçu la « note A » de la part de l'Association américaine du diabète

L' Association américaine du diabète a récemment publié ses « Standards des soins liés au diabète? », qui non seulement recommandent la TOT comme traitement d'appoint des UPD chroniques, mais lui attribuent également la « note A » en raison de la qualité de ses données probantes?. Ces recommandations nouvellement publiées reconnaissent le potentiel remarquable de la TOT?.

Selon le Dr Windy Cole, DPM, CWSP, FAPWH, FACCWS, autorité reconnue en médecine podiatrique et défenseuse dévouée du traitement des plaies depuis plus de deux décennies, « les preuves de l'efficacité de la TOT sont dorénavant indéniables. Il est impératif que les professionnels de la santé adoptent cette approche novatrice mais simple pour améliorer les résultats de guérison. » Après avoir été témointe de l'impact positif que l'oxygénothérapie topique pouvait avoir sur la guérison des UPD dans sa propre clinique, le Dr Windy s'est récemment jointe à l'équipe de NATROX® en tant que Directrice des affaires médicales mondiales pour promouvoir davantage l'intégration de l'oxygénothérapie topique dans la voie de traitement des blessures chroniques.

Craig Kennedy, PDG de NATROX® Wound Care, a exprimé un enthousiasme certain à l'égard de la reconnaissance et de l'acceptation internationale de l'oxygénothérapie topique, déclarant que « Nous sommes ravis que l'oxygénothérapie topique continue de gagner une reconnaissance internationale, renforçant ainsi son statut de traitement révolutionnaire dans le soin des plaies. L'inclusion de l'oxygénothérapie topique dans les recommandations de l'IWGDF confirme le bien-fondé de notre mission consistant à transformer la qualité de vie des patients souffrant de blessures chroniques, en particulier ceux souffrant d'ulcères du pied diabétique. »

Qu'est-ce que NATROX® O? oxygénothérapie topique NATROX® Wound Care fabrique un dispositif primé5,6,7 d'oxygénothérapie topique connu sous le nom de NATROX® O? . Ce dispositif compact et portable génère et délivre un flux continu d'oxygène directement sur la plaie pour entraîner une guérison accélérée et favoriser un environnement sain pour la plaie. Son caractère non invasif, couplé à son efficacité remarquable², offre une avancée significative dans le traitement des plaies chroniques, permettant même aux patients d'être traités depuis le confort de leur domicile.

Pour en savoir plus sur NATROX® O? et demander une démonstration, rendez-vous sur : https://bit.ly/NO2therapy

À propos de NATROX® Wound Care

NATROX® Wound Care est une marque Inotec AMD. Cette société spécialisée dans le soin des plaies basée à Cambridge, en Angleterre, a été créée spécifiquement pour introduire de nouvelles technologies auprès des professionnels de la santé du monde entier afin de promouvoir une guérison plus rapide et plus efficace pour leurs patients. Le produit phare de l'entreprise, NATROX® O?, est bien placé pour faire partie intégrante des processus mondiaux de soins des plaies au cours des prochaines années. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : natroxwoundcare.com .

Voir les références : https://bit.ly/nwc-iwgdf-guidelines

