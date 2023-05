Les fans de hockey kazakhstanais ont déployé le plus grand drapeau du Kazakhstan à Riga





RIGA, Lettonie, 17 mai 2023 /PRNewswire/ -- À Riga, les amateurs de hockey ont déployé le plus grand drapeau du Kazakhstan. Par cette initiative unique, les fans ont exprimé leur soutien à l'équipe nationale de hockey du Kazakhstan participant au Championnat du monde de hockey. L'événement a eu lieu le 13 mai sur la place située près de l'enceinte sportive « Riga Arena », où les premiers matchs du championnat ont commencé ces derniers jours.

Selon les fans, il s'agit du plus grand drapeau de la République du Kazakhstan au monde. Il mesure 800 mètres carrés (40 mètres de long sur 20 mètres de large).

Duman Kozhakhmetov, supporter de l'équipe nationale du Kazakhstan, a déclaré :

« Nous avons apporté le plus grand drapeau de notre pays à Riga pour soutenir notre équipe. Au Kazakhstan, il y a une grande tradition de hockey, et ces 10 dernières années, le hockey s'est beaucoup développé. Nous avons près de 40 patinoires et plus de 15 000 joueurs de hockey. En tant que fans, nous sommes ravis. Nous voulons que le Championnat du monde de hockey ait lieu au Kazakhstan en 2027, afin que le monde entier puisse apprécier notre hospitalité. »

La République du Kazakhstan est candidate pour accueillir le Championnat du monde de hockey en 2027. Le Kazakhstan est un grand pays multinational avec une nature unique et des infrastructures développées. Les fans kazakhstanais sont convaincus que leur pays est capable d'organiser des événements sportifs de très haut niveau, et les visiteurs trouveront sur place diverses sources de divertissement en fonction de leurs goûts que ce soit le tourisme, le sport, la gastronomie nationale, les événements culturels et bien plus encore.

En cas de victoire du Kazakhstan, les matchs se dérouleront dans deux villes : Astana et Almaty. Astana est la plus jeune capitale du monde ; une métropole moderne en plein développement qui fêtera ses 30 ans en 2027.

Almaty est la plus grande ville du Kazakhstan avec une histoire qui s'étend sur un millénaire, des paysages de montagne pittoresques, et des infrastructures sportives et de divertissement bien développées.

Il est à noter que le Championnat du monde de hockey 2023 implique des équipes nationales de 16 pays. Les matchs auront lieu du 12 au 28 mai en Lettonie (à Riga et à Jurmala) et en Finlande (à Tampere).

17 mai 2023 à 05:27

