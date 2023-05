PUMA et Magnus Carlsen présentent la Clyde Chess, une sneaker iconique inspirée du jeu d'échecs





L'entreprise internationale d'articles de sport PUMA et l'ambassadeur de la marque Magnus Carlsen, quintuple champion du monde d'échecs norvégien et joueur d'échecs le mieux classé au monde, se sont associés pour lancer une sneaker emblématique en hommage au jeu d'échecs. La collaboration comprend un nouveau design basé sur le modèle classique Clyde de PUMA, mais avec un petit plus inspiré du jeu d'échecs.

Les sneakers Magnus Carlsen x PUMA Clyde Chess offrent aux amateurs d'échecs un moyen idéal d'exprimer leur passion pour ce jeu de façon élégante et emblématique. Grâce à un design qui capte l'essence du jeu d'échecs, ces sneakers deviendront certainement un élément essentiel de la tenue vestimentaire de tout joueur d'échecs.

Ces nouvelles sneakers sont fabriquées avec une tige en cuir de première qualité avec une texture inspirée d'un échiquier, ce qui leur confère un look unique et sophistiqué. La chaussure comprend également une bande de forme en daim contrasté, une superposition de talon avec une texture poilue et un quart de logo PUMA avec la signature Magnus en impression foil.

« C'est un honneur incroyable d'avoir participé à la création de la première sneaker inspirée du jeu d'échecs jamais fabriquée par PUMA. Je suis heureux qu'avec la Clyde, nous ayons choisi un style riche en culture et en héritage du basket-ball. Elle met en valeur ma personnalité, en combinant mon amour des échecs et ma passion pour le basket-ball », déclare Magnus Carlsen.

Pour mieux mettre en valeur leur design inspiré du jeu d'échecs, les sneakers sont dotées d'une étiquette tissée sur la languette avec la marque PUMA et une pièce du jeu d'échecs. Les chaussures présentent également des pièces du jeu d'échecs pour orner les lacets, en noir et en blanc. De plus, la chaussette doublure en cuir synthétique arbore un design sur le thème des échecs, avec la pièce du roi sur la chaussure droite et la pièce de la reine sur la chaussure gauche. Un deuxième jeu de lacets est inclus pour une customisation accrue.

Dans le cadre de sa collaboration avec Magnus Carlsen, PUMA est le partenaire sportif officiel du Champions Chess Tour de Chess.com, une initiative qui associe le monde des échecs à la performance sportive par le biais d'une saison complète d'événements Élite d'échecs.

La sneaker Magnus Carlsen x PUMA Clyde Chess sera lancée lors de la retransmission en direct du Champions Chess Tour le 22 mai, avec une quantité limitée qui sera disponible à l'achat sur puma.com.

PUMA

PUMA est l'une des plus grandes marques de produits sportifs au monde. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA fait progresser sans relâche le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits lifestyle performants inspirés du sport, dans des disciplines telles que le football, la course à pied et l'entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques de renom afin d'intégrer les influences du sport dans la culture de rue et la mode. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. L'entreprise distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 20 000 personnes dans le monde et son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 mai 2023 à 21:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :