CROOZ : PROJECT XENO Le jeu NFT proposant des fonctionnalités avec des célébrités telles que Floyd Mayweather Jr. lance officiellement son service

CROOZ, Inc. (cotée à la Bourse de Tokyo, marché standard : 2138 ; siège social : Shibuya-ku, Tokyo ; le président-directeur général : Koji Obuchi ; ci-après « CROOZ ») a annoncé le lancement officiel de PROJECT XENO, un jeu NFT développé par la société.

À propos de PROJET XENO

PROJECT XENO est un jeu de blockchain exploité par EPOCH FACTORY et développé par CROOZ, une société japonaise cotée en bourse. Le jeu NFT de bataille tactique à grande échelle combine GameFi, e-Sports et Fun. PROJECT XENO est disponible dans le monde entier et peut être joué sur smartphones et PC.

PROJECT XENO présente les fonctionnalités suivantes.

Fonctionnalité (1) Collaboration avec des célébrités telles que Floyd Mayweather JR

Le jeu a nommé des ambassadeurs pour toucher les utilisateurs du monde entier : le populaire YouTuber Hikaru comme ambassadeur au Japon, le champion du monde de boxe à huit divisions Manny Pacquiao et Fumiya, « le Japonais le plus célèbre des Philippines », comme ambassadeurs en Asie du Sud-Est. En outre, des NFT collaborant avec l'ancien champion du monde de boxe (cinq divisions) Floyd Mayweather Jr. et d'autres sont également disponibles.

Fonctionnalité (2) Développé par une société japonaise cotée en bourse

PROJECT XENO est développé et géré par une société cotée en bourse qui a sorti de nombreux jeux pour smartphones à succès sur le marché japonais et qui est capable de fournir des jeux de haute qualité et des opérations stables.

Fonctionnalité (3) Spécifications « Web 2.5 » qui permettent également aux utilisateurs sans NFT de jouer

PROJECT XENO est un jeu free-to-play, ce qui signifie qu'il peut être joué par les utilisateurs qui ne possèdent pas de NFT. De plus, le jeu prend en charge les achats dans le jeu, ce qui permet aux utilisateurs de jouer exactement de la même manière que les détenteurs de NFT. La seule différence avec les détenteurs de NFT est la présence ou l'absence de la fonctionnalité Earn. Il n'y a pas de différences dans la force des personnages, etc., ce qui permet de jouer à PROJECT XENO comme à n'importe quel autre jeu social. Si les jeux sociaux sont le Web 2.0 et les jeux GameFi le Web 3.0, alors PROJECT XENO peut être considéré comme un jeu Web 2.5.

À propos des jetons GXE

GXE est un jeton distribué sur PROJECT XENO. GXE est listé sur MEXC Global, LBank, BKEX, Bittrex Global, et Gate.io. Le 16 mai 2023 (heure du Japon), il a également été listé sur BITPoint, un échange d'actifs cryptographiques du groupe SBI basé à Tokyo, au Japon. BITPoint a été approuvé en tant qu'opérateur d'échange de crypto-actifs par l'Agence japonaise des services financiers.

Les dernières nouveautés concernant le PROJET XENO

Pour plus d'informations sur le PROJET XENO, visitez le site Web.

Des informations actualisées sont également disponibles sur Twitter.

PROJECT XENO : http://project-xeno.com/

Compte Twitter officiel de PROJET XENO :https://twitter.com/PROJECTXENO_GLB

À propos de CROOZ, Inc.

Avec le site de shopping de mode « SHOPLIST.com by CROOZ » à la base, CROOZ, Inc. développe une large gamme de services Internet dans le domaine du divertissement, y compris le shopping et les jeux, toujours en phase avec l'évolution des temps.

https://crooz.co.jp

