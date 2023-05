corfinancial met en oeuvre le logiciel de conformité CSDR chez Man Group





corfinancial®, un fournisseur de premier plan de logiciels et de services spécialisés pour le secteur des services financiers, a annoncé la mise en oeuvre de son logiciel de conformité au Règlement sur les dépositaires centraux de titres (Central Securities Depositories Regulation, CSDR), SureVu®, chez Man Group, une société mondiale de gestion active d'investissements revendiquant 144,7 milliards USD d'actifs sous gestion (au 31 mars 2023).

SureVu® permet aux entreprises se plaçant du côté de l'achat (buy-side) de gérer les transactions échouées et les pénalités pécuniaires, telles que définies par le Régime des disciplines de dénouement (Settlement Discipline Regime), dans une seule et même solution.

« Nous avons été impressionnés par la rapidité avec laquelle SureVu a été mis en production. En l'espace de trois mois, 90 % de nos dépositaires et de nos courtiers principaux avaient été intégrés, et nous prévoyons que 100 % d'entre eux le seront d'ici à la fin du mois d'avril », a déclaré Antonio Dos Santos, responsable des opérations d'investissement à Londres chez Man Group.

« L'un des principaux moteurs de la mise en oeuvre de SureVu a été les changements introduits par le CSDR, mais nous avons également vu se profiler à l'horizon réglementaire le passage au cycle de règlement T+1, et nous savions que nous devions être à l'avant-garde en termes de gestion des transactions échouées. Avec 15 000 à 20 000 allocations par jour, nous avions besoin d'avoir une image claire de nos transactions en attente », a poursuivi M. Dos Santos. « Avec le CSDR, il est important de disposer d'une surveillance des transactions échouées et des pénalités pécuniaires au sein d'une même solution. »

« SureVu aide les entreprises à conserver le contrôle et à gérer le dénouement des transactions, ainsi que les volumes élevés de données associés aux pénalités pécuniaires, en appliquant une gouvernance efficace à l'ensemble des processus. Les entreprises ont besoin d'avoir une solution en place rapidement, sans frais généraux importants en termes de personnel informatique et opérationnel. Man Group n'a pas manqué de remarquer la facilité et la rapidité avec lesquelles notre solution commence à apporter de réels avantages aux entreprises », a confié pour sa part David Veal, cadre de direction chez corfinancial. « De tels gains d'efficacité sont essentiels étant donné les pressions opérationnelles auxquelles on s'attend lors de l'entrée en vigueur du cycle de règlement T+1 l'an prochain. »

Pour plus d'informations sur la solution de conformité CSDR SureVu, contactez corfinancial à l'adresse [email protected].

-fin-

Notes à l'attention des rédacteurs

À propos de corfinancial

corfinancial® fournit des solutions logicielles et des services de conseil aux organisations de services bancaires et financiers du monde entier. La société possède des bureaux à Londres, New York et Boston. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.corfinancialgroup.com

SureVu® permet aux sociétés côté achat et côté vente (buy-side et sell-side) de surveiller et de suivre efficacement les transactions de titres tout au long du cycle de vie du dénouement, permettant aux utilisateurs de gérer et de superviser de manière proactive l'exposition au risque de règlement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

15 mai 2023 à 04:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :