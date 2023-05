Zoomlion présente ses produits intelligents et ses réalisations en matière de numérisation dans la ville industrielle intelligente de Zoomlion





CHANGSHA, Chine, 15 mai 2023 PRNewswire/-- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») organise une exposition sur les réalisations technologiques intitulée « Technology Salute to the New Era » du 11 au 14 mai dans la ville industrielle intelligente de Zoomlion (la « Ville ») à Changsha, dans la province du Hunan, pour présenter ses réalisations en matière de fabrication intelligente, de développement de produits intelligents et de transformation numérique. C'est aussi la première fois que la Ville ouvre ses portes au public.

Les innovations technologiques sont à l'origine de percées dans le domaine des produits

L'exposition présente les réalisations et les étapes importantes de Zoomlion en matière de développement de produits dans de multiples secteurs. Zoomlion a adhéré au principe « Un enracinement profond dans la technologie en plaçant le produit au centre » pour créer des produits porteurs d'innovations technologiques dans les machines de construction, les équipements agricoles et les nouveaux matériaux de construction. Zoomlion s'est appuyé sur des technologies de pointe, notamment la 5G, le big data, l'Internet industriel, l'IA et la blockchain, pour s'attaquer aux goulets d'étranglement technologiques de la fabrication intelligente de machines de construction.

Zoomlion a réalisé des percées continues avec des produits qui battent des records. Elle a lancé la plus grande grue à tour de 20 000 tonnes au monde, la grue tout-terrain de 2 400 tonnes dotée de la plus grande capacité d'accueil au monde, la plus haute plateforme élévatrice de 68 mètres, ainsi que les premières excavatrices et grues au monde dotées d'une commande à distance 5G.

Une Ville intelligente dotée de capacités de fabrication intelligentes de classe mondiale

La Ville, la plus grande base industrielle de machines de construction au monde en termes d'échelle et de gamme de produits, abrite huit usines phares de premier plan, 300 chaînes de production intelligentes et huit plateformes nationales d'innovation technologique, avec plus de 150 technologies de pointe et plus de 600 technologies de production brevetées.

Le parc intelligent de machines de terrassement possède l'usine intelligente la plus performante du secteur, avec 61 chaînes de production intelligentes, dont quatre sont des chaînes « éteintes » (c'est-à-dire sans intervention humaine). Une fois terminé, le parc intelligent réduira le cycle de R&D de 30 %, améliorera l'efficacité de la production de 25 % et réduira la consommation d'énergie par unité de 12 %. Il sera en mesure de produire une excavatrice toutes les six minutes en moyenne, avec une capacité de production annuelle de 50 000 unités.

La Ville a également mis en place un parc de machines de levage de classe mondiale qui vise à collecter 100 % des données en temps réel sur les équipements intelligents et les chaînes de production en réseau informatique, à sortir une grue en 18 minutes et à réduire le délai de livraison de 32 %. Il produira également la base de fabrication de plateformes élévatrices la plus intelligente au monde qui s'appuie sur plus de 60 chaînes de production brevetées et 12 technologies innovantes pour réduire le délai de livraison des produits de 55 %, en produisant un produit de type ciseaux toutes les 7,5 minutes et un produit de type flèche toutes les 20 minutes. En outre, il existe un parc intelligent de machines de pompage du béton, leader dans l'industrie, qui adopte des technologies d'identité visuelle, de prise de décision par IA, de balayage laser et de modélisation 3D pour atteindre un taux d'automatisation de 90 % des processus de production de base, produisant un camion-pompe toutes les 30 minutes.

Zoomlion a signé des commandes totalisant 4 691 milliards de yuans (675,33 millions de dollars) le jour de l'ouverture de l'exposition.

« Nous sommes reconnaissants pour les formidables innovations scientifiques et technologiques de cette nouvelle ère, ainsi que pour le soutien et l'encouragement de nos dirigeants, la confiance et l'ouverture de nos clients, fournisseurs et concurrents nationaux et internationaux. Nous apprécions le soutien et l'attention accordés à l'innovation par nos actionnaires, nos investisseurs et nos amis des médias. Nous reconnaissons également les contributions de notre personnel à cette innovation. C'est avec confiance que Zoomlion continuera à mener la nouvelle révolution technologique, en atteignant de nouveaux sommets et en élargissant nos horizons pour stimuler l'innovation et la transformation dans l'industrie des machines de construction », a déclaré Zhan Chunxin, PDG de Zoomlion.

Vidéos : https://mma.prnewswire.com/media/2075877/video.mp4

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2075771/Machine_cluster_collaboration_in_Zoomlion_Smart_Industrial_City.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2075773/Zoomlion_displays_product_breakthroughs_driven_by_technological_innovations.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2075774/Zoomlion_s_factory_in_Changsha_Smart_Industrial_City.jpg

15 mai 2023 à 01:47

