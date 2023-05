Le vapotage devient vert : Flonq lance le premier vapotage recyclable au monde au Royaume-Uni





LONDRES, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le fabricant de vapes Flonq a lancé aujourd'hui le premier dispositif de vapotage entièrement recyclable au monde, le Flonq Plus-E, au Vaper Expo de Birmingham, le principal événement industriel en Europe.

La cigarette électronique novatrice s'attaque à deux grands défis dans l'industrie du vapotage : empêcher les mineurs d'accéder aux appareils et réduire les déchets nocifs pour l'environnement.

« Nous estimons qu'il est essentiel non seulement de faire des déclarations audacieuses, mais également de les appuyer par des actions », explique Robert Harvey, directeur des ventes de l'entreprise. « Le Flonq Plus-E est une solution qui répond vraiment aux besoins de l'industrie du vapotage et nous sommes heureux de la partager avec tout le monde. »

L'appareil Flonq Plus-E peut être facilement démonté pour être recyclé après utilisation. Le design distinctif du produit comprend une batterie amovible située au bas de l'appareil et un système de verrouillage pour enfants, breveté pour empêcher l'utilisation non autorisée par les enfants et les adolescents.

L'appareil a également remporté un Good Design Award pour son esthétique, avec sa forme inspirée par le gratte-ciel Steinway Tower à New York.

« Chez Flonq, nous nous engageons à consommer de façon responsable et à fournir des dispositifs de vapotage sécurisés », conclut M. Harvey. « Vaper Expo est l'endroit idéal pour discuter de la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour promouvoir ces valeurs ».

Pour en savoir plus sur Flonq et ses produits, veuillez communiquer avec Robert Harvey, notre chef des ventes au Royaume-Uni, à [email protected] , ou rendez-vous sur le site Web de l'entreprise, soumettez votre demande au moyen du formulaire de rétroaction, y compris vos coordonnées.

Notes aux éditeurs :

Flonq est née en 2018 lorsqu'un groupe d'experts des industries de l'électronique grand public, du vapotage et du tabac ont quitté les entreprises internationales dans lesquelles ils travaillaient pour créer Alfabet Labs. La société a été fondée en tant qu'entreprise mondiale, avec la conception et le développement de produits se déroulant aux États-Unis, des sites de production situés en Chine et des ventes initiales lancées sur les marchés des États-Unis et de la CEI.

Avec le soutien d'une équipe de R&D interne et d'une infrastructure mondiale complète, Alfabet Labs a introduit sur le marché une marque pionnière, Flonq, qui se concentre sur l'innovation dans les systèmes de tabagisme alternatifs. La gamme de produits de Flonq comprend cinq dispositifs de vapotage et a déjà été introduite dans 12 marchés étrangers.

Robert Harvey

Adresse e-mail : [email protected]

Numéro de contact : +44 7525 423700

12 mai 2023 à 16:39

