IonQ nomme à l'unanimité Peter Chapman comme le prochain président de son conseil d'administration





IonQ (NYSE : IONQ), un chef de file de l'informatique quantique, a annoncé aujourd'hui avoir nommé Peter Chapman comme prochain président de son conseil d'administration, ainsi que Harry You au poste d'administrateur indépendant principal du conseil, avec effet à la clôture de la prochaine assemblée générale annuelle d'IonQ qui aura lieu le 5 juin 2024. Les deux nominations ont été divulguées dans une circulaire de sollicitation de procurations publiée le 25 avril 2024.

Peter Chapman a également été proposé à la réélection en tant qu'administrateur de catégorie III lors de l'assemblée, et sa présidence prendra effet s'il est réélu.

« Le trimestre dernier, nous avons été ravis de nommer Robert Cardillo et Bill Scannell à notre conseil d'administration. À l'issue de la réunion annuelle, le conseil d'administration a maintenant désigné à l'unanimité Peter Chapman comme son prochain président, compte tenu de sa contribution d'une demi-décennie à IonQ et des progrès considérables qu'il a accomplis en faisant d'IonQ, à l'origine une société universitaire, une entreprise commerciale », a déclaré Niccolo de Masi, président du comité de nomination et de gouvernance d'entreprise du conseil d'administration d'IonQ. « Sous la direction de Peter, IonQ est devenue la première entreprise pure-play connue spécialisée dans les systèmes d'informatique quantique cotée en bourse, et elle a su démontrer sa capacité à atteindre et à dépasser les objectifs techniques et financiers qu'elle s'était fixés avant d'être cotée en bourse. »

Le conseil d'administration a également nommé à l'unanimité Harry You au poste d'administrateur indépendant principal du conseil d'administration à l'issue de l'assemblée générale annuelle du 5 juin. M. You a une longue expérience de la création de valeur pour les actionnaires, depuis la vente d'EMC à Dell jusqu'à l'acquisition de VMWare par Broadcom.

Messieurs Chapman et You continueront à assumer leurs fonctions actuelles au sein de l'entreprise, Peter Chapman en tant que PDG et chef de la direction et Harry You en tant que président du comité d'audit du conseil d'administration d'IonQ.

« C'est un honneur de recevoir un tel vote de confiance de la part du conseil d'administration, en particulier au moment où IonQ renforce son leadership dans la création de valeur commerciale pour ses clients grâce à ses systèmes quantiques », a déclaré Peter Chapman, PDG et chef de la direction d'IonQ. « Je suis impatient d'élargir mon rôle actuel et de travailler en étroite collaboration avec les membres du conseil, dont Harry, pour développer et mettre en oeuvre les initiatives stratégiques majeures d'IonQ. »

« Ces dernières années, nous avons constaté une vague d'intérêt pour l'informatique quantique, ce qui a accéléré la demande pour les systèmes commercialisés dans les secteurs public et privé », a confié pour sa part Harry You. « Je suis ravi à l'idée de travailler aux côtés de Peter dans le cadre de mes nouvelles fonctions, à l'heure où IonQ continue de renforcer sa position dans le domaine de l'informatique et des réseaux quantiques. Grâce au bilan solide de la société, à sa dynamique opérationnelle et à son équipe de direction talentueuse, nous sommes bien placés pour explorer de multiples voies de croissance et de développement. »

À propos d'IonQ

IonQ, Inc. est un leader de l'informatique quantique, qui fournit des systèmes haute performance capables de résoudre les cas d'utilisation commerciaux et de recherche les plus importants et les plus complexes au monde. La génération actuelle d'ordinateurs quantiques d'IonQ, IonQ Forte, est la dernière-née d'une série de systèmes de pointe, dotés de 36 qubits algorithmiques. L'entreprise a été reconnue pour sa technologie innovante et sa croissance rapide, dans la liste Next Big Things in Tech 2023 de Fast Company et dans la liste Technology Fast 500tm 2023 de Deloitte, respectivement. Disponible auprès des principaux fournisseurs de services cloud, IonQ rend l'informatique quantique plus accessible et plus efficace que jamais. Pour en savoir plus, rendez-vous sur IonQ.com.

Déclarations prospectives de IonQ

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Certaines des déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'emploi de termes prospectifs. Les déclarations qui ne sont pas de nature historique, incluant l'emploi du futur et des termes tels que « croire » et autres expressions similaires, sont destinées à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations portent notamment sur : la capacité d'IonQ à créer de la valeur pour ses clients ; la croissance, la stratégie et la position de IonQ sur le marché ; les changements attendus en matière de leadership ; le marché de l'informatique quantique ; la valeur commerciale des systèmes d'IonQ et la demande pour ces systèmes ; et les capacités et les projets d'IonQ en matière d'informatique quantique et de réseaux quantiques. Les déclarations prospectives constituent des prévisions, des projections et d'autres déclarations sur les événements futurs, et étant fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles, elles sont, par conséquent, sujettes à des risques et incertitudes. De nombreux facteurs pourraient entraîner une différence sensible entre les déclarations prospectives du présent communiqué de presse et les événements futurs, y compris, mais sans s'y limiter : les résultats des propositions soumises aux actionnaires de la Société lors de l'assemblée générale annuelle ; les changements dans les industries concurrentielles au sein desquelles IonQ évolue ; le développement de technologies concurrentes ; les limites scientifiques potentielles et les obstacles à l'amélioration des technologies quantiques ; les modifications des lois et règlements affectant les activités d'IonQ ; la capacité d'IonQ à mettre en oeuvre ses plans d'affaires, ses prévisions et d'autres attentes, à identifier et à concrétiser les partenariats et opportunités, et à susciter l'intérêt des clients nouveaux et existants ; les risques liés aux ventes, partenariats et contrats du gouvernement américain, y compris tous changements de politique affectant la faisabilité des partenariats public-privé, les dispositions permettant au gouvernement de résilier ou de modifier unilatéralement des contrats pour des raisons de commodité, et la portée et l'impact incertains d'une éventuelle paralysie du gouvernement américain ou d'une opération dans le cadre d'une résolution permanente ; les limites scientifiques potentielles et les obstacles à l'amélioration des technologies quantiques ; les changements dans les secteurs concurrentiels dans lesquels IonQ opère ; les changements dans les lois et réglementations affectant les activités de IonQ ; la capacité d'IonQ à mettre en oeuvre ses plans d'affaires, ses prévisions et d'autres attentes, à identifier et à concrétiser des partenariats et des opportunités, et à susciter l'intérêt des clients nouveaux et existants. Le lecteur est prié d'examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que les autres risques et incertitudes divulgués dans les documents déposés par la société, y compris, mais sans s'y limiter, ceux décrits dans la section « Facteurs de risque » du dernier rapport annuel d'IonQ sur formulaire 10-K, et dans d'autres documents déposés par IonQ de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces documents identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient entraîner une différence sensible entre les événements envisagés dans les déclarations prospectives et les résultats réels. Les déclarations prospectives ne valent qu'à la date à laquelle elles sont faites. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et IonQ n'assume aucune obligation quant à ces déclarations prospectives, ni n'a pas l'intention de les mettre à jour ou de les réviser, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. IonQ ne fournit aucune garantie quant à la réalisation de ses attentes.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

