QIMA Life Sciences investit pour l'extension de son laboratoire en Nouvelle Aquitaine, apportant de nouvelles solutions technologiques à ses clients cosmétiques, pharmaceutiques et biotechnologies





Avec l'extension de son laboratoire des sciences du vivant sur le site de Gençay (Nouvelle Aquitaine), la société signe un investissement d'un million d'euros pour étoffer l'éventail de ses solutions aux industries cosmétique et pharmaceutique.

GENÇAY, France, 26 avril 2024 /PRNewswire/ -- QIMA Life Sciences, laboratoire leader de recherche sous contrat pré-clinique et d'innovation pour les industries cosmétiques, dermatologies et pharmaceutiques, a inauguré aujourd'hui l'extension de son laboratoire de Gençay dans la Vienne, renforçant ainsi ses capacités d'analyse en microbiologie, virologie et l'expertise sur l'étude des microbiotes.

Le nouvel espace de 300 mètres carrés, qui a nécessité un investissement d'un million d'euros, est destiné à intégrer des nouvelles solutions technologiques pour répondre notamment aux besoins émergents des secteurs de la biotechnologie et de la pharmaceutique. Parmi les nouvelles installations, l'ajout d'une plateforme de bio-impression de pointe offrira la possibilité de développer de nouveaux modèles de peau reconstruits, bio-imprimés.

« Nous sommes ravis de cette inauguration qui témoigne de notre engagement à accompagner nos clients plus loin dans leur stratégie d'innovation. Avec de nouvelles capacités de développement en microbiologie et virologie, nous complétons notre offre de solutions, tout en renforçant notre savoir-faire sur le site de Gençay. », déclare Nicolas Amalric, Directeur Général de QIMA Life Sciences. « Cette expansion ne concerne pas seulement nos infrastructures, mais également nos collaborateurs : les améliorations apportées aux conditions de travail et la réorganisation des services contribuent à l'amélioration de nos processus qualité, en particulier notre processus d'Étude, au coeur de la satisfaction de nos clients. »

L'extension répond aux normes environnementales les plus strictes, notamment la réglementation environnementale RE 2020, et s'inscrit dans la continuité des récentes certifications Ecovadis Argent et ISO 9001 obtenues par le site en 2023.

« Cette expansion s'inscrit dans la stratégie de croissance de QIMA pour les métiers des sciences du vivant, et l'augmentation de nos capacités d'analyse à Gençay complète idéalement les solutions que nous offrons depuis nos autres sites de Toulouse, Lyon et en Allemagne. », poursuit Sébastien Breteau, CEO et fondateur du groupe QIMA. « Les investissements que nous engageons vont bénéficier directement au tissu économique local, et servir nos clients globaux en France, en Europe et aux Etats-Unis. »

À propos de QIMA Life Sciences :

QIMA Life Sciences est un prestataire leader de recherche sous contrat et d'innovation pour les industries cosmétiques, dermatologies et pharmaceutiques, accompagnant les marques, fabricants et laboratoires dans leurs recherches et la justification de leurs allégations produits.

Avec quatre laboratoires en France et en Allemagne et 150 salariés hautement qualifiés dont 34 doctorants, QIMA Life Sciences accompagne ses clients tout au long du cycle d'innovation, depuis la bioprédiction (tests in silico), les tests pré-cliniques d'efficacité (in vitro & ex vivo), jusqu'aux tests et solutions d'imagerie clinique.

A propos du Groupe QIMA :

Chez QIMA, nous sommes plus qu'une société de tests, inspection et certification : nous offrons à nos clients des solutions intelligentes pour fabriquer des produits auxquels les consommateurs peuvent faire confiance.

Avec une présence dans 100 pays, nous aidons plus de 30 000 marques, distributeurs, industriels et exploitants dans les secteurs des biens de grande consommation, agroalimentaire et sciences de la vie.

Ce qui différencie QIMA, c'est notre culture unique : 5 000 salariés portent nos valeurs au quotidien et s'engagent avec intégrité, passion du client et le désir de rendre les choses plus simples. C'est ainsi que nous continuerons à transformer notre industrie.

www.qima-lifesciences.com

26 avril 2024 à 11:06

