Rendeavour étend l'accès à l'internet à haut débit aux communautés locales autour de Tatu City, au Kenya

TATU CITY, Kenya, 26 avril 2024 /PRNewswire/ -- Rendeavour, le plus grand constructeur de villes nouvelles d'Afrique et le propriétaire et promoteur de Tatu City, la ville nouvelle de plus de 2 000 hectares aux portes de Nairobi, a créé une nouvelle société pour fournir une connectivité Internet à haut débit à des milliers de résidents mal desservis sur le plan numérique dans les villes voisines et les établissements informels.

En investissant dans l'infrastructure numérique essentielle, Fahari Link fournira des frais de connexion peu élevés, des forfaits internet quotidiens, une connectivité internet fiable et une assistance technique aux citoyens du comté de Kiambu, notamment à ceux qui gagnent un salaire de subsistance.

En plus de connecter les foyers, Fahari Link déploiera des connexions internet wifi dans les espaces publics tels que les centres commerciaux et les terrains de sport, garantissant ainsi l'accès au numérique pour tous, y compris les utilisateurs de téléphones portables.

« Avec Fahari Link, nous ne nous contentons pas de connecter les gens ; nous connectons les aspirations, les opportunités et les avenir », a déclaré Alex Kahu, responsable pays adjoint pour le Kenya, Rendeavour, propriétaire et développeur de Tatu City. « En étendant les services Internet et à large bande abordables à notre communauté voisine, Tatu City s'assure que personne n'est laissé pour compte dans l'avenir numérique de l'Afrique. »

Cette initiative transformatrice a été annoncée lors d'une cérémonie présidée par Mme Gina M. Raimondo, secrétaire au commerce des États-Unis, à l'occasion du sommet commercial de la Chambre de commerce américaine au Windsor Golf Hotel & Country Club de Nairobi.

En décembre 2022, le président Biden a lancé l'initiative Digital Transformation with Africa (DTA), engageant plus de 350 millions de dollars pour développer l'accès au numérique et l'alphabétisation sur le continent africain. La population de l'Afrique devant atteindre 1,7 milliard d'habitants d'ici à 2030, il est essentiel de doubler la connectivité à l'internet pour atteindre un milliard d'utilisateurs. L'accès au numérique est particulièrement important pour les femmes et les jeunes filles qui comptent sur l'internet pour acquérir de nouvelles compétences, lutter contre les disparités en matière de santé et améliorer leur qualité de vie et celle de leur famille.

« Grâce à l'initiative DTA, nous nous efforçons de fournir une assistance technique et des investissements qui soutiennent des projets menés par le secteur privé pour étendre l'accès au numérique, accroître la culture numérique et renforcer les environnements favorables au numérique dans toute l'Afrique », a déclaré la secrétaire d'État Raimondo.

Fahari Link a beaucoup investi dans l'acquisition de bande passante en gros auprès de fournisseurs de services internet mondiaux afin d'étendre sa portée aux zones situées au-delà de Tatu City, y compris les communautés informelles de BTL, OJ et Rutoro. Ruiru, la sixième ville d'Afrique à la croissance la plus rapide, sera desservie, de même que les communautés d'Oaklands, Murera, Kamakis et d'autres parties du comté de Kiambu. Au total, les services de Fahari seront disponibles pour près d'un million de personnes.

« C'est une excellente nouvelle pour les habitants des communautés environnantes de Tatu City, notamment BTL et Gitothua. «Ce développement fera une énorme différence pour les particuliers et les entreprises, en leur donnant les outils dont ils ont besoin pour se développer, croître et prospérer dans un monde de plus en plus numérique », a déclaré John Njogu, MCA Gitothua Ward, comté de Kiambu.

Tatu Telecom, la société de télécommunications de Tatu City, a posé plus de 40 km de câbles en fibre optique et dessert actuellement plus de 1 000 clients résidentiels et commerciaux, y compris des écoles et des entreprises locales, régionales et multinationales dans Tatu City. Tatu Telecom offre l'internet avec des vitesses de navigation record, une fiabilité et des mesures de dépannage robustes facilitées par des ingénieurs internes. Tatu Telecom a également construit un réseau à libre accès, permettant à plusieurs fournisseurs d'accès Internet de desservir les résidents et les entreprises de Tatu City.

Pour regarder un film sur Fahari Link, rendez-vous sur : https://youtu.be/btQu8kfngEo .

À propos de Tatu City ( www.tatucity.com )

Tatu City est une nouvelle ville de près de 2 024 hectares située aux portes de Nairobi et comprenant des résidences, des écoles, des bureaux, un quartier commercial, des centres médicaux, des espaces naturels et de loisirs, conçus pour plus de 250 000 résidents et des dizaines de milliers de personnes qui s'y rendent chaque jour. Les écoles de Tatu City accueillent des milliers d'élèves chaque jour, un éventail de résidences adaptées à tous les revenus et plus de 78 entreprises prospèrent dans la première zone économique spéciale opérationnelle du pays. Située à 30 minutes de Westlands, Tatu City représente une nouvelle façon de vivre et de penser pour tous les Kényans, dans un environnement où il fait bon vivre, travailler et se divertir, sans embouteillages ni déplacements sur de longues distances.

Plus de 78 entreprises locales, régionales et internationales sont opérationnelles ou en cours de développement dans le quartier d'affaires de Tatu City, parmi lesquelles CCI Global, Heineken, Kärcher, Dormans, Copia, Cooper K-Brands, Grit Real Estate Income Group, Twiga Foods, Freight Forwarders Solutions, ADvTECH, Friendship Group et Davis & Shirtliff. Les avantages commerciaux de la ZES de Tatu City comprennent l'exonération de TVA, l'exonération des droits d'importation et de timbre et un impôt sur les sociétés à 10 % pour les 10 premières années.

Tatu City est un projet de Rendeavour, le plus grand constructeur de villes nouvelles d'Afrique, avec 12 140 hectares de projets visionnaires sur des trajectoires de croissance au Ghana, au Nigeria, au Kenya, en Zambie et en République démocratique du Congo.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2397503/Rendeavour_Tatu_City_Fahari_Link.jpg

