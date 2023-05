Accuro adopte la solution de gestion des investissements d'Objectway pour les clients privés





Accuro, l'un des principaux conseillers en gestion de patrimoine basé à Anvers, en Belgique, a choisi Objectway - l'une des cent meilleures FinTech mondiales de logiciels et de plateformes de services pour les banques, les gestionnaires de patrimoine et d'actifs - en tant que partenaire pour mettre en oeuvre une nouvelle plateforme de gestion de patrimoine de clients privés pour ses activités de conseil et de gestion discrétionnaire.

Accuro se focalise sur la protection, la croissance et le transfert intergénérationnel du patrimoine de ses clients, grâce à une collaboration personnalisée avec ces derniers.

Le partenariat avec Objectway permettra à Accuro d'accélérer son processus de traitement des ordres multi-dépositaire, en temps réel et conventionnel, et d'offrir à ses clients une expérience d'investissement numérique pour leurs activités de conseil et de gestion discrétionnaire, dans le respect total de la réglementation.

La solution repose sur Objectway Platform, la plateforme de croissance qui offre un concept de solution versatile en exploitant des capacités numériques et de service de bout en bout. Elle permettra à Accuro de faire croître ses activités, de satisfaire et de fidéliser sa clientèle.

Hébergée sur un cloud privé, la solution entièrement modulaire est configurée selon les exigences d'Accuro et pourra avoir plus de fonctionnalités au fil du temps.

Les facteurs clés dans le processus de sélection d'Accuro ont été la couverture complète de tous les besoins en matière de conformité commerciale et réglementaire, et la facilité d'intégration avec de multiples dépositaires.

« Le processus de transformation s'est bien déroulé grâce à l'accès direct et à l'approche pragmatique d'Objectway. », a déclaré Hans De Schouwer, cadre fondateur et conformité - Directeur de l'informatique chez Accuro..

« Accuro est l'un des rares gestionnaires de patrimoine offrant des services de conseil aussi bien discrétionnaires que multi-actifs, à leurs clients en Belgique. Le modèle de conseil, en particulier, est soumis à une forte pression en raison des réglementations plus strictes visant à protéger les investisseurs. Nous sommes fiers du fait qu'Accuro ait identifié et fait confiance à Objectway dans la mesure où il le considère comme étant le meilleur fournisseur capable de soutenir et de faire évoluer son modèle de service. La mise en oeuvre s'est déroulée de façon assez collaborative et transparente, avec une attention particulière portée aux besoins spécifiques et aux points essentiels indiqués par Accuro dans le cadre de la préservation de sa propre identité. Avec cette victoire, Objectway renforce sa position de partenaire de confiance en ce qui concerne la fourniture de produits et de services à forte personnalisation dans le domaine de la gestion de patrimoine », a affirmé Kurt Vanhee, Directeur général des branches Europe continentale et Amérique du Nord chez Objectway..

11 mai 2023 à 05:35

