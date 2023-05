IEG FAIT DÉCOUVRIR À LA CHINE LES GLACES ARTISANALES FABRIQUÉES EN ITALIE





https://www.iegexpo.it/en | https://en.sigep.it | https://www.sigepcn.com/en

RIMINI, Italie, 10 mai 2023 /PRNewswire/ -- Forte de 100 marques phares synonymes d'excellence de la production Made in Italy, représentant l'élite de l'art du food service pour les préparations culinaires sucrées à l'italienne et les parties prenantes d'associations, la première édition de SIGEP CHINA, organisée au Centre des expositions et des congrès de Shenzhen, commence aujourd'hui, le 10 mai 2023. Le salon se déroulera sur trois jours et attend et quelque 20 000 visiteurs. Massimiliano Tremiterra, délégué commercial de Italian Trade Agency (ITA) à Canton, et Valerio de Parolis, consul général pour l'Italie à Guangzhou, assisteront également à la cérémonie d'ouverture.

ZONE DE CHALANDISE ÉCONOMIQUE D'IEG CHINA

Organisé par Italian Exhibition Group par l'entremise d'IEG China, dans le cadre d'un accord crucial et stratégique avec Koelnmesse, le salon SIGEP CHINA a pour objectif de faire découvrir la glace italienne au Pays du Dragon.

Et elle le fait à Shenzhen, le moteur économique de la Grande Baie de Guandong - Hong Kong - Macao, un point de référence pour l'ensemble du marché du sud de la Chine. Shenzhen est en effet classée comme une ville « de première classe », à égalité avec Pékin, Shanghai et Canton. Ce marché de 86 millions de personnes présente un PIB qui, selon les dernières données disponibles, avoisine les 1 700 milliards de dollars. Ce lieu commercial concurrentiel à l'échelle mondiale excelle non seulement dans les domaines financier et technologique, mais également dans le secteur du tourisme, et constitue donc un formidable pôle de développement pour l'industrie du food service pour préparations culinaires sucrées et artisanales de notre pays.

Mais ce n'est pas tout. Selon les données d'iiMediaResearch, en termes de régions, 46,1 % des consommateurs de glaces résident dans l'est et le sud de la Chine, ce qui fait de la région de la Grande Baie un emplacement particulièrement attractif pour les entreprises italiennes dans le secteur.

EXPOSITION Le parcours de SIGEP CHINA

sillonnera les allées du salon, entre les matières premières et les ingrédients, les machines et les équipements, les emballages et les services pour cinq secteurs différents du food service pour préparations culinaires sucrées : glace artisanale, boulangerie, pâtisserie, chocolat et café. Les secteurs seront prêts à accueillir les visiteurs extérieurs de toute la chaîne de distribution.

Une trentaine d'événements a également été programmée : conférences, mises en relation d'affaires, démonstrations et concours. L'accent sera mis sur la glace artisanale (la Gelato China Cup aura lieu avec la sélection chinoise dans la participation sera valide pour la Gelato World Cup prévue lors du Sigep 2024 à Rimini); le monde de la pâtisserie et de la boulangerie artisanale made in Italy et l'univers du café.

DE L'ART DU FOOD SERVICE POUR LES PRÉPARATIONS CULINAIRES SUCRÉES EN CHINE ET SUR INSTAGRAM

Et sur le thème de l'art du food service des préparations culinaires sucrées, selon ValueChina, la tendance de la glace culturelle s'est développée dans le Pays du Dragon pour attirer les jeunes vers ce produit avec des glaces « instagrammables » : leur forme rappelle des oeuvres d'art ou des sites historiques. Les créations culturelles sont désormais typiques dans les stratégies de marketing des lieux touristiques historiques les plus célèbres en Chine.

CONTEMPORANÉITÉ D'ANUFOOD AVEC LE SIGEP CHINA 2024

SIGEP CHINA sera organisé les mêmes jours et au même endroit qu'ANUFOOD China, le principal salon de l'alimentation du sud de la Chine, dont la promotion est faite par le célèbre Anuga de Koelnmesse, qui couvre 40 000 mètres carrés.

Les dates de l'édition 2024 du SIGEP CHINA ont déjà été fixées. Le salon se déroulera du 17 au 19 avril, à nouveau à Shenzhen.

Contacts presses pour Italian Exhibition Group :

Marco Forcellini, directeur du service de presse, [email protected]

Silvia Giorgi, coordinatrice du service de presse international, [email protected] , +39-0541-744814

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg

10 mai 2023 à 07:54

Communiqué envoyé leet diffusé par :