Wisk Aero et Japan Airlines s'associent pour proposer des vols autonomes et quotidiens au Japon





Wisk Aero, entreprise leader dans le domaine de la mobilité aérienne avancée, et Japan Airlines (JAL), compagnie aérienne internationale japonaise de premier plan, s'associent pour proposer au Japon les services de taxis aériens autonomes et entièrement électriques de Wisk. En outre, Wisk et JAL Engineering (JALEC) travailleront en étroite collaboration pour élaborer des plans de maintenance et d'exploitation des taxis aériens autonomes de Wisk.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Japan Airlines, un leader très respecté dans l'industrie aéronautique au Japon et dans le monde entier », déclare Brian Yutko, CEO de Wisk. « Wisk et Japan Airlines sont engagés au même titre en faveur d'un transport sûr et accessible et veillent à ce que nos services profitent à long terme aux communautés que nous desservons. Nous nous réjouissons de travailler ensemble pour développer le vol autonome quotidien au Japon et continuer à faire progresser la mobilité aérienne avancée dans une région APAC élargie ».

« C'est un grand honneur de nous associer à Wisk, précurseur du développement d'avions autonomes eVTOL. Au Japon, l'introduction du transport aérien autonome se développe et nous sommes convaincus que ce partenariat avec Wisk est la première étape vers le développement de la nouvelle génération de mobilité aérienne au Japon en toute sécurité », a déclaré Ryo Tamura, CEO de JALEC.

Un protocole d'accord (MOU) a été signé établissant un cadre de collaboration entre les deux entreprises, ainsi qu'entre les deux entreprises et le Bureau japonais de l'aviation civile (JCAB), et d'autres agences gouvernementales japonaises concernées. Il s'agira notamment d'examiner attentivement les exigences réglementaires, les mesures de sécurité et la manière dont la communauté peut bénéficier d'une mobilité aérienne avancée grâce à l'utilisation de l'avion électrique à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) de 6e génération de Wisk, entièrement autonome.

Plus précisément, le protocole d'accord établit un cadre pour :

La recherche dirigée vers le lancement de la flotte de taxis de 6e génération de Wisk, comprenant : La certification de type au Japon Les exigences en matière d'entretien, de réparation et de révision

Le soutien des pourparlers avec le Bureau japonais de l'aviation civile (JCAB) et les organismes gouvernementaux japonais concernés, le cas échéant, sur l'établissement d'une exploitation de Wisk sous certificat de transporteur aérien au Japon à l'avenir.

Une voie de développement vers un vol de démonstration au Japon

L'ntroduction d'avions autonomes dans le système d'espace aérien national japonais

« Nous sommes très heureux d'annoncer ce nouveau partenariat avec Japan Airlines, un partenaire avec lequel nous partageons les mêmes valeurs », déclare Catherine MacGowan, directrice régionale de Wisk pour la région Asie-Pacifique. « Le Japon représente un marché important et densément peuplé où les services de taxis aériens peuvent avoir un impact réel et positif sur les communautés locales. Nous nous réjouissons de poursuivre l'introduction potentielle de nos taxis aériens autonomes et entièrement électriques au Japon, et nous sentons encouragés par l'intérêt croissant de la région APAC pour ce type de services ».

Japan Airlines et Wisk ont un engagement commun en matière de sécurité, de durabilité et de responsabilité. Ce partenariat représente l'union de ces valeurs partagées pour développer une approche durable de l'introduction des futures opérations autonomes de taxi aérien qui font partie de la future couche transport intégrée au Japon.

À propos de Wisk

Wisk est une société de mobilité aérienne avancée (AAM) dont l'objectif est d'offrir à tous des vols quotidiens sûrs. Le taxi aérien eVTOL autonome (décollage et atterrissage verticaux électriques) de Wisk permettra aux passagers d'éviter les embouteillages et d'arriver plus rapidement à destination. Basée dans la région de la baie de San Francisco et implantée dans le monde entier, Wisk est une société indépendante soutenue par The Boeing Company et Kitty Hawk Corporation. Avec plus d'une décennie d'expérience et plus de 1600 vols d'essai, Wisk façonne l'avenir des trajets quotidiens et des déplacements urbains, en toute sécurité et de manière durable. Wisk est en voie d'offrir des vols quotidiens sûrs, autonomes et entièrement électriques. Pour en savoir plus, rejoignez-nous ici.

À propos de Japan Airlines

Japan Airlines (JAL) a été fondée en 1951 et est devenue la première compagnie aérienne internationale au Japon. Membre de l'alliance oneworld®, la compagnie dessert aujourd'hui 411 aéroports dans 60 pays et régions, avec ses partenaires en partage de code, grâce à une flotte moderne de 241 appareils. Reconnue comme l'une des principales compagnies aériennes internationales les plus ponctuelles, certifiée 5 étoiles par Skytrax et « World Class » par APEX, JAL s'engage à offrir à ses clients les plus hauts niveaux de sécurité et de qualité dans l'intégralité de son service, et à devenir l'une des compagnies aériennes les plus appréciées au monde.

À propos de JAL Engineering (JALEC)

JALEC est une entreprise de maintenance aéronautique chargée de mettre au point des avions pour le groupe JAL. Basée à l'aéroport international de Narita, à l'aéroport international de Haneda et à l'aéroport international d'Osaka, l'entreprise assure la maintenance des moteurs et des composants des avions de Japan Airlines. (http://www.jalec.co.jp/index.html)

9 mai 2023 à 18:25

