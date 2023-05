La FTQ en commission parlementaire sur le projet de loi no 15 sur la réforme de la santé et des services sociaux au Québec





MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) reste sceptique par rapport au projet de réforme déposé par le ministre de la Santé, Christian Dubé, et l'atteinte des objectifs, mais affirme au ministre sa volonté de coopérer afin de bonifier ce projet de loi de façon à aplanir les irritants pour le plus grand bien de toute la population du Québec.

« Ce projet de loi sera un succès à la condition que le gouvernement soit à l'écoute des préoccupations exprimées par les travailleuses et travailleurs. À la lecture du projet de loi, nous ne sommes pas convaincus qu'une réforme de structure et une plus grande concentration des pouvoirs auront un impact significatif sur l'amélioration des soins de santé », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

Après analyse du projet de loi, rien ne nous indique que l'on va régler la pénurie de personnel, le manque de lits, le mode de gestion inhumain, ainsi que l'accès à la première ligne. « Nous invitons le gouvernement à se méfier des réformes qui s'appuient sur de la pensée magique. Les travailleuses et travailleurs de nos réseaux ont assez souffert de la maladie de la structurite censé régler tous les problèmes », ajoute les leaders syndicaux Maxime Ste-Marie, président du Conseil provincial des affaires sociales (CPAS-SCFP), Sylvie Nelson présidente du Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (SQEES-298).

La réforme Rochon sous le Parti québécois, ainsi que les réformes Couillard et Barette sous les libéraux ont été des catastrophes qui nous ont conduits face à un mur. Il faut que ça cesse. « Le ministre Dubé dit vouloir impliquer les élus municipaux dans la gestion du réseau; bonne idée, mais il doit compléter sa réflexion en ouvrant également la porte à ceux et celles qui connaissent bien ce même réseau, soit les travailleurs et travailleuses », conclut la présidente la FTQ.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

9 mai 2023

