Président de la Guilde des médias canadiens disponible pour commenter suite à l'apparition du PDG de la CBC devant le Comité du patrimoine canadien





TORONTO, le 7 mai 2024 /CNW/ - La présidente de la Guilde des médias canadiens, Annick Forest, est disponible pour des interviews médiatiques suite à l'apparition de la PDG de Radio-Canada/CBC, Catherine Tait, devant le Comité permanent du patrimoine canadien (CHPC) le mardi 7 mai, de 16h à 18h HAE.

Tait répondra à des questions concernant une motion qui couvre trois sujets :

L'augmentation du financement accordé au diffuseur public d'environ cent millions de dollars par an, L'exemption accordée par le gouvernement à CBC/Radio-Canada pour réduire ses coûts de fonctionnement de 3,3 %, Le paiement de primes de performance totalisant près de quinze millions de dollars aux dirigeants de CBC/Radio-Canada.

À propos de la Guilde des médias canadiens

La CMG représente 6 000 membres, dont 5 000 sont des travailleurs des médias à la CBC. Nos membres travaillent à travers le Canada, des petites communautés aux grands centres métropolitains, et fournissent une couverture médiatique nationale de qualité, impartiale et des programmes pour que les Canadiens puissent rester informés et connectés au monde. La CMG soutient ses membres pour qu'ils soient rémunérés équitablement pour le travail qu'ils accomplissent.

La Guilde des médias canadiens (CMG) est un syndicat représentant les travailleurs de l'industrie des médias à travers le Canada. La CMG représente des journalistes, des diffuseurs, des éditeurs, des producteurs et d'autres professionnels des médias et milite pour des conditions de travail équitables, la sécurité de l'emploi et un traitement équitable pour ses membres.

SOURCE La Guilde canadienne des médias

7 mai 2024 à 13:59

Communiqué envoyé leet diffusé par :