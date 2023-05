/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La FTQ en commission parlementaire sur le projet de loi no 15 sur la réforme du système de santé/





MONTRÉAL, le 8 mai 2023 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) sera en commission parlementaire pour présenter son mémoire sur le projet de loi no 15, Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficaces, ce mardi 9 mai pour faire connaître ses préoccupations.

La FTQ s'interroge sur l'objectif final du projet de loi, c'est-à-dire en quoi cette nouvelle réforme de la santé va régler, entre autres, l'attraction et la rétention du personnel, le manque de lits, ainsi que l'accès rapide à la première ligne.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : La FTQ en commission parlementaire sur le projet de loi no 15 sur la réforme du système de la santé



Date : 9 mai 2023



Heure : 17 h 45



Où : Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine,

Hôtel du Parlement, Québec



Qui : La présidente de la FTQ, Magali Picard; Maxime Ste-Marie, président du Conseil provincial des affaires sociales (CPAS-SCFP); Sylvie Nelson, présidente du Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (SQEES-298)

La présidente de la FTQ, Magali Picard, est disponible pour commenter le projet de loi no 15.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

https://ftq.qc.ca

SOURCE FTQ

9 mai 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :