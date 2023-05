HighRadius désignée comme leader dans le Magic Quadranttm 2023 de Gartner® pour la catégorie des applications intégrées de facturation à l'encaissement





HighRadius, le principal fournisseur de Plateformes de financement autonomes pour le bureau du directeur financier, a annoncé qu'il a été désigné leader dans le Magic Quadrant 2023 pour les applications intégrées de facturation à l'encaissement (Invoice-to-Cash, I2C). Pour la deuxième année consécutive, HighRadius se positionne au plus haut niveau sur l'axe de la capacité d'exécution et au plus loin sur l'axe de l'exhaustivité de la vision.

Comptant plus de 800 clients, dont Unilever, Anheuser-Busch InBev, Sanofi, Kellogg Company, Danone et Hershey's, HighRadius fournit des logiciels pour la facturation à l'encaissement, la trésorerie et l'enregistrement aux rapports.

Selon Gartner, « les dirigeants mettent bien en oeuvre leur vision actuelle et sont bien positionnés pour l'avenir ».

« Le battage médiatique autour de l'IA pousse les dirigeants de la finance à se lancer dans des projets scientifiques de transformation sans fin. Cependant, l'IA de HighRadius a une connaissance approfondie de l'espace de la facturation à l'encaissement grâce à la transformation de plus de 2500 projets et à l'accès à 7,7 milliards de dollars de données transactionnelles annuelles. Cela permet à nos clients d'obtenir des résultats en moins de 6 mois », déclare Sashi Narahari, Fondateur et PDG de HighRadius. « Nous sommes reconnaissants envers nos clients qui partagent notre vision de l'avenir et qui misent sur nous pour atteindre leurs objectifs de transformation financière. »

« HighRadius a accompli un travail remarquable en développant un produit qui a aidé les équipes des comptes débiteurs grâce à des analyses prédictives, leur permettant d'optimiser leur processus complet de la facturation à l'encaissement », déclare Scott Phillips, directeur des services financiers partagés mondiaux chez Intuitive Surgical.

« Il y a près d'une décennie, la productivité représentait un grand défi pour nous jusqu'à l'arrivée de HighRadius. Depuis, notre partenariat est sans égal », a déclaré Colleen Zdrojewski, vice-présidente des systèmes financiers, Keurig Dr. Pepper. « La vision de Sashi pour HighRadius nous a fait croire fermement que tout est possible. »

Magic Quadrant de Gartner pour les applications intégrées de la facturation à l'encaissement, Tamara Shipley, Nisha Bhandare, Valeria Di Maso, 2 mai 2023.

Gartner est une marque déposée et une marque de service, et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde entier, et est utilisé dans les présentes avec autorisation. Tous droits réservés

Gartner n'approuve aucun fournisseur, produit ou service figurant dans ses publications de recherche et ne recommande pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant obtenu les notes les plus élevées ou d'autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, relative à cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de HighRadius

HighRadius propose un logiciel autonome basé sur le cloud pour le bureau du directeur financier. Plus de 800 des plus grandes entreprises mondiales ont transformé leurs processus de la commande à l'encaissement, de trésorerie et de l'enregistrement aux rapports grâce à HighRadius. Parmi nos clients nous pouvons citer 3M, Unilever, Anheuser-Busch InBev, Sanofi, Engie GBS Solutions, Kellogg Company, Danone, Hershey's et bien d'autres.

Un logiciel autonome est un logiciel axé sur les données qui transforme continuellement son comportement en fonction des données transactionnelles du domaine sous-jacent en constante évolution. Il apporte des capacités modernes de transformation numérique telles que l'intelligence artificielle, l'automatisation des processus par la robotique (RPA), le traitement du langage naturel et les espaces de travail connectés, et LiveCube, une plateforme sans code, comme fonctionnalités prêtes à l'emploi pour les domaines de la finance et de la comptabilité.

