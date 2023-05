Pourquoi investir sur les cryptomonnaies en 2023 ?





Les cryptomonnaies sont reconnues par le G20 comme faisant partie des cryptoactifs. D’ailleurs, certaines banques recommandent à leurs clients les plus fortunés d’investir 1 % de leurs richesses sur ces nouvelles devises cryptographiques. Pourtant, un grand nombre de personnes se demandent encore aujourd’hui quel est l’intérêt d’investir sur les cryptomonnaies. Dans le présent article, vous découvrirez quelques raisons pour lesquelles vous devriez investir sur les cryptomonnaies en 2023.

Qu’est-ce qu’une cryptomonnaie ?

Une cryptomonnaie est une monnaie virtuelle cryptée. Encore appelée « cybermonnaie » ou « devise cryptographique », elle se distingue des monnaies traditionnelles par son indépendance vis-à-vis des institutions financières et monétaires traditionnelles.En effet, contrairement aux monnaies fiat qui sont fabriquées, émises et contrôlées par les banques centrales, les cryptomonnaies sont créées et émises grâce à une technologie informatique sécurisée dite de la blockchain. Pour les obtenir, il faut miner depuis un ordinateur ou un ensemble d’ordinateurs associés pour faire une machine les blocs qui constituent la chaîne de blockchain de la devise.

Ainsi, les cryptomonnaies ne sont sous l’autorité d’aucune institution financière. Pour les envoyer d’un utilisateur à un autre, aucun tiers de confiance n’est nécessaire. Car, celui fonctionne sur la base d’un système informatique crypté et unique dit de pair-à-pair. Ce qui rend ses transactions rapides, sécurisées et intraçables.

Depuis l’apparition de la première cryptomonnaie en 2009, des milliers de devises cryptographiques ont vu le jour. Comme vous pouvez le constater sur bitcoin motion avis , celles-ci sont réparties en trois grandes catégories. Il s’agit :

Du Bitcoin

Le Bitcoin est la première de toutes les cryptomonnaies. Il est également considéré à lui seul comme une catégorie de cryptomonnaie. Et cela, parce qu’il est unique. Il faut noter que son fonctionnement a servi de modèle à de nombreuses autres cryptomonnaies. Celles-ci sont appelées les alcoins.

Des alcoins

Les alcoins désignent l’ensemble des cryptomonnaies alternatives au Bitcoin. Ils sont créés suivant le même modèle que celui-ci. Et donc, les alcoins sont obtenus suivant la même procédure que le Bitcoin : le minage. A l’instar du Bitcoin, les cryptomonnaies de cette famille sont aussi volatiles. Car, ne sont pas adossées à une monnaie fiat qui leur servira de garantir.

Les stablecoins

Les stablecoins sont une catégorie de cryptomonnaies particulières. En effet, ceux-ci sont conçus sur la base de la technologie dite de la blockchain et donc sont également obtenus par minage. Mais contrairement au Bitcoin et aux alcoins, les stablecoins sont adossés à une devise fiat, ce qui leur permet d’avoir une valeur nette et de garantir leur stabilité. Ainsi, la différence entre les stablecoins et les alcoins et Bitcoin se situe au niveau de la stabilité.

Investir dans les cryptomonnaies en 2023 : pour quelles raisons ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez investir sur les cryptomonnaies. Entre autres raisons, vous avez :

Le caractère libéral et décentralisé des cryptomonnaies

L’une des raisons pour lesquelles vous pouvez investir sur les cryptomonnaies est leur caractère libéral et décentralisé. En effet, si vous investissez sur les cryptomonnaies, vous disposerez de devises qui ne sont sous le contrôle d’aucune institution financière. Vous pouvez les envoyer vers toutes les destinations de la planète y compris vers les pays qui sont sous sanctions économiques internationales. Car, ces monnaies sont indépendantes et intraçables.

La possibilité de faire du trading

Vous pouvez investir sur les cryptomonnaies afin de faire du trading. En effet, il est possible de vendre des cryptomonnaies à d’autres investisseurs de nos jours sur des plateformes de trading et réaliser des bénéfices. Il vous suffit de choisir une meilleure plateforme de trading, d’y créer un compte d’utilisateur, d’acheter des cryptomonnaies à prix abordable, de les stocker pour enfin les vendre quand celles-ci auront pris de la valeur.

Pour varier vos actifs financiers

Les cryptomonnaies sont aussi des actifs financiers. Vous pouvez donc investir sur celles-ci afin de varier les actifs dont vous disposiez dans votre portefeuille financier. Mais pour cela, il faudra veiller à investir que sur des cryptomonnaies prometteuses.

8 mai 2023 à 09:02

