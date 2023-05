/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE SUR REFUGES ET LOGEMENTS DE TRANSITION POUR LES AUTOCHTONES/





OTTAWA, ON, le 5 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant de nouveaux refuges et logements de transition pour les autochtones.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, à l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Jaime Battiste, député de Sydney--Victoria.

Date : 8 mais 2023



Heure : 9 h HE



Lieu : Foyer de la Chambre des

communes Édifice de l'Ouest, Colline du

Parlement 111, rue Wellington, Ottawa

(Ontario) K1A 0A9

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

8 mai 2023 à 06:00

