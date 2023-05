ACTION COLLECTIVE PORTANT SUR LES FRAIS DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ (DTI) DES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES DE LA CIBC

La CIBC a convenu de payer une somme totale de 3 millions de dollars canadiens en règlement de l'Action collective (le « Règlement »). En contrepartie du paiement du Règlement, le Règlement prévoit que les réclamations de tous les Membres du groupe qui ont été, ou qui auraient pu être, invoquées dans le cadre de l'Action collective seront entièrement et définitivement libérées. Le Règlement constitue un compromis des réclamations contestées et ne constitue pas un aveu de responsabilité ou de faute de la CIBC. La Cour supérieure du Québec a approuvé le Règlement le 10 mars 2023.

QUI PEUT

SOUMETTRE UNE

RÉCLAMATION?