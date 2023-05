Comportement sexualisé inapproprié ou discriminatoire : des constats accablants qui nécessitent une réponse urgente





MONTRÉAL, le 5 mai 2023 /CNW/ - Devant les constats accablants du rapport Mettre fin au harcèlement sexuel dans le cadre du travail : se donner les moyens pour agir, la CSN en appelle à une réforme législative majeure et urgente pour mettre fin à la banalisation des abus et à la souffrance des victimes.

Le portrait brossé par le comité d'expertes indépendantes donne froid dans le dos. On apprend qu'en 2020, au Québec, presque une personne sur deux (49 %) a observé ou subi un comportement sexualisé inapproprié ou discriminatoire en milieu de travail au cours des 12 mois précédant le sondage. De plus, les femmes ont été deux fois plus nombreuses que les hommes à déclarer avoir subi de tels comportements (26 % et 13 % respectivement).

Ces chiffres déjà alarmants ne constituent que la pointe de l'iceberg puisque seule une proportion minime des victimes fait une dénonciation formelle. «?Prévenir et contrer la violence et le harcèlement au travail représente une responsabilité collective et le devoir de tout le monde?», insiste Caroline Senneville, présidente de la CSN.

La CSN prendra le temps d'analyser en profondeur le rapport et ses 82 recommandations, mais déjà des constats se dessinent. «?Il est impératif que ce rapport ne soit pas tabletté. Il faut que la santé psychologique soit traitée au même niveau que la santé physique, souligne Mme Senneville. Pour paraphraser les auteures de ce rapport coup de poing : le harcèlement sexuel produit des effets corrosifs sur le bien-être physique et psychologique des personnes victimes et infléchit indûment le parcours professionnel de celles-ci.?»

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) doit aussi offrir plus de soutien. « Il faut de la proactivité de la part de la CNESST et de ses inspectrices et inspecteurs afin que les différents milieux de travail agissent en prévention en obligeant par exemple de la formation sur le sujet. La CSN invite le ministre du Travail, Jean Boulet, à agir rapidement. Le ministre peut compter sur l'entière collaboration de tout le mouvement pour faire changer les choses, une fois pour toutes?», conclut la dirigeante.

Agir pour que ça cesse

En tant qu'organisation syndicale soucieuse du bien-être au travail, la CSN a développé la campagne Agis pour que ça cesse dans le but d'accroître les connaissances générales de ses membres. La campagne vise à les outiller et leur permettre de reconnaître les manifestations de harcèlement et de violence au travail et d'intervenir pour y mettre fin. Elle rejoint ainsi les objectifs des recommandations du rapport du comité d'expertes. La campagne peut être consultée ici :

https://www.csn.qc.ca/agir/

À propos

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de près de 1?600 syndicats, elle défend plus de 330?000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité et prend part à plusieurs débats de fond de la société québécoise pour une société plus solidaire, plus démocratique, plus équitable et plus durable.

5 mai 2023 à 15:36

