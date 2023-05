ENTREPRENEURS EN RÉGION : UNE OFFRE EXCLUSIVE POUR VIVRE UN SÉJOUR INTENSIF À L'ÉCOLE D'ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE





Québec, le 5 mai 2023 /CNW/ - Le Réseau des SADC et CAE est fier de s'associer à l'École d'Entrepreneuship de Beauce (EEB) pour offrir à des entrepreneurs clients des SADC et CAE de toutes les régions du Québec le Séjour intensif - Décider à tarif réduit.

Grâce au soutien de la Fondation de la Famille Lemaire et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le coût du séjour, d'une valeur de 2 200 $, leur est offert à seulement 500 $. Ce sont une trentaine d'entrepreneurs sélectionnés qui seront rassemblés, les 25 et 26 septembre prochains, à l'EEB, située à Saint-Georges de Beauce dans la région de Chaudière-Appalaches. Les repas et l'hébergement leur étant fournis, ils pourront se concentrer sur un grand objectif : apprendre!

« Notre Réseau, ainsi que les 67 SADC et CAE, souhaitent offrir à leur clientèle cette occasion de vivre un moment privilégié, d'arrêt pour réfléchir et surtout pour mieux repartir dans l'action. Depuis plus de 40 ans, nous accompagnons les PME, qui sont les moteurs de notre économie, et nous savons combien ces moments sont enrichissants. Merci à l'École d'Entrepreneurship de Beauce pour cette opportunité unique. » exprime Pascal Harvey, directeur général du Réseau des SADC et CAE

« L'EEB se réjouit d'accueillir des entrepreneurs issus de toutes les régions du Québec, à l'instar de la SADC ou du CAE qui favorise le développement des collectivités. Nous avons à coeur l'accompagnement des entrepreneurs en croissance dans leurs projets innovants et stimulants pour nos régions. En plus d'être un antre de formation, nous sommes aussi un réseau d'affaires qui se donne comme mission de collaborer avec toutes les initiatives percutantes pour promouvoir la prospérité de nos entreprises québécoises. » affirme Isabelle Le Ber, Présidente et directrice générale de l'École d'Entrepreneurship de Beauce

INSCRIPTION ET CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉS

Les entrepreneurs ont jusqu'au 9 juin pour déposer leur candidature via le formulaire d'inscription au www.sadc-cae.ca

La sélection d'environ deux entrepreneurs par région administrative sera effectuée dans la semaine du 3 juillet.

Les candidats doivent répondre aux critères ci-dessous :

Les participants doivent être des entrepreneurs clients des SADC et CAE pour l'un des volets : développement économique local, accompagnement ou financement.

Les participants doivent être des entrepreneurs ayant au moins 3 ans d'expérience entrepreneuriale.

Les participants doivent avoir des employés sous leur responsabilité;

Les participants ne doivent jamais avoir complété un programme de l'EEB (Élite, Émergence ou le Séjour intensif choisi)

INFORMATIONS SUR LE SÉJOUR

Le Séjour intensif - Décider se déroulera les 25 et 26 septembre 2023 prochains à l'École d'Entrepreneurship de Beauce. Il permet entre autres aux entrepreneurs de :

Découvrir leur style de leadership décisionnel;

Expérimenter différentes stratégies de prise de décision;

Établir une stratégie pour augmenter leur performance individuelle et d'équipe.

La durée est d'une nuit et deux journées consécutives à l'EEB. L'hébergement et les repas sont inclus. Notez que les frais de déplacement doivent être assumés par l'entrepreneur.





À PROPOS DU RÉSEAU DES SADC ET CAE Les 57 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et les 10 CAE (Centres d'aide aux entreprises) travaillent depuis plus de 40 ans au développement économique de leur collectivité. Le Réseau des SADC et CAE compte plus de 1 000 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs et 1 500 projets de développement économique local. Les SADC et les CAE offrent aux entrepreneurs un accompagnement personnalisé et soutenu, ainsi que des produits de financement souples et adaptés à leurs besoins.

Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement les SADC et les CAE.

À PROPOS DE L'ÉCOLE D'ENTREPRENEURSHIP DE BEAUCE

Imaginée par Marc Dutil, l'École d'Entrepreneurship de Beauce a ouvert ses portes en 2010 au coeur de la région la plus entrepreneuriale du Québec. Elle a mis au point une méthode d'enseignement qui fait la différence dans la vie des entrepreneurs. Le E to E, c'est le transfert de connaissances et d'expériences d'Entrepreneur à Entrepreneur. Les entrepreneurs de tous les secteurs d'activité sont accompagnés dans leur progression, de l'éveil à la transformation, grâce aux programmes de formation en continu, aux séjours intensifs et aux diverses formations en entreprise ou en ligne.

