Le Canada et l'Ontario financent la construction de quatre nouveaux logements abordables à Tamworth

TAMWORTH, ON, le 5 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, et John Wise, préfet du canton de Stone Mills, ont annoncé un investissement combiné de près de 1 million de dollars pour soutenir la construction de quatre logements à Tamworth.

Les nouveaux logements sont situés au 11 et au 21, rue Celtic, à Tamworth. La Prince Edward-Lennox and Addington Housing Corporation en est l'exploitant et le propriétaire. Il s'agit de quatre logements pour personnes âgées qui seront offerts à 80 % du loyer moyen du marché. Deux d'entre eux sont accessibles.

Le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario ont investi près de 638 000 $ dans ces logements dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL) et environ 305 000 $ dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC). L'IPOL et l'ICOLC sont deux initiatives de l'Entente bilatérale Canada-Ontario conclue dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

La construction des quatre logements est terminée et les locataires y ont aménagé en mars 2023.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada poursuit son travail avec ses partenaires, comme le gouvernement de l'Ontario et le comté de Lennox et Addington, pour trouver des moyens de créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins de la population canadienne, y compris ici même, à Tamworth. Voilà l'une des façons dont la Stratégie nationale sur le logement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« J'ai été très heureux de visiter ce site et de constater moi-même l'excellent travail accompli pour offrir aux personnes âgées du comté de Lennox et Addington un chez-soi sûr et accueillant. L'annonce d'aujourd'hui complète les quelque 4,4 milliards de dollars que l'Ontario a investis dans le logement communautaire et le logement avec services de soutien, ainsi que dans les programmes d'intervention liés à la COVID-19 au cours des trois dernières années. Il faut aussi ajouter une augmentation historique de plus de 40 %, à l'échelle de la province, du financement pour la prévention de l'itinérance dans notre dernier budget. Nous continuerons de lutter pour résoudre la crise de l'offre de logements et veiller à ce que tout le monde en Ontario puisse trouver un logement qui répond à ses besoins et convient à son budget. » - L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Le conseil du comté reconnaît que même si le comté est une partie importante de la solution, nous avons besoin de la force et du soutien des autres pour remédier à la pénurie de logements sûrs et abordables dans notre collectivité. » - Henry Hogg, président du conseil du comté de Lennox et Addington

« Le conseil du canton de Stone Mills a été ravi de s'associer à la province de l'Ontario, au comté de Lennox et Addington et aux Prince Edward-Lennox and Addington Social Services pour créer des logements abordables à Stone Mills. Cette collaboration nous a permis de trouver des solutions créatives pour aider à répondre aux besoins de logement de nos résidents. Ces immeubles sont un ajout apprécié dans la collectivité. » - John Wise, préfet du canton de Stone Mills

« Il est important d'offrir des solutions de logement abordable dans les régions rurales. Les gens sont mieux en mesure de grandir et de s'épanouir lorsqu'ils peuvent rester au sein de leur propre collectivité. Ce projet démontre que tous les ordres de gouvernement peuvent travailler ensemble pour offrir cette possibilité dans les régions rurales de l'Ontario. » - Brenda Orchard, agente administrative principale, comté de Lennox et Addington

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L' Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPOL) est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires.

est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 5,75 milliards de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires. L'Initiative Canada - Ontario de logement communautaire (ICOLC) offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché, ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les gens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.

5 mai 2023

