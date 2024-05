KPS CAPITAL PARTNERS FERA L'ACQUISITION D'INNOMOTICS DE SIEMENS AG





UN LEADER MONDIAL DANS LES MOTEURS ÉLECTRIQUES ET LES SYSTÈMES D'ENTRAÎNEMENT GRANDE PUISSANCE

NEW YORK, 17 mai 2024 /CNW/ - KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé, par l'entremise d'une nouvelle société affiliée, une entente définitive pour acquérir Innomotics GmbH (« Innomotics » ou l'« entreprise ») de Siemens AG (« Siemens ») (XTRA : SIE) pour une valeur d'entreprise de 3,5 milliards d'euros. La conclusion de la transaction est prévue pour le quatrième trimestre de l'année civile 2024 ou le premier trimestre de 2025, sous réserve des conditions et approbations de clôture habituelles.

Innomotics est un important fournisseur mondial de moteurs électriques essentiels à la mission et de systèmes d'entraînement grande puissance qui optimisent les processus, le temps de disponibilité, l'efficacité et la rentabilité des clients. L'entreprise fabrique un portefeuille complet de moteurs à basse tension, de moteurs à haute tension, d'entraînements à moyenne tension et d'autres composants, en plus de fournir des services et des solutions à valeur ajoutée à la clientèle. L'entreprise dessert de grands marchés finaux hautement techniques grâce à son expertise en ingénierie et à ses antécédents de premier plan en matière de projets réussis. Les produits et services d'Innomotics sont en mesure de répondre aux exigences les plus strictes de ses clients tout en permettant d'importantes économies d'énergie, de décarbonisation et de durabilité. Établie à Nuremberg, en Allemagne, Innomotics génère des revenus annuels d'environ 3,3 milliards d'euros, emploie environ 15 000 personnes et exploite 16 usines dans les régions de l'EMOA, des Amériques et de l'Asie-Pacifique.

Michael Psaros, cofondateur et associé directeur de KPS, a déclaré : « Nous sommes ravis d'acquérir Innomotics et de créer une entreprise indépendante florissante, fondée sur l'histoire de 150 ans d'innovation technologique sans pareille de l'entreprise. Innomotics est un leader mondial de l'industrie des moteurs électriques et des systèmes d'entraînement grande puissante. À bien des égards, KPS investit dans l'avenir du XXIe siècle grâce à Innomotics. L'entreprise est bien placée pour tirer parti des mégatendances mondiales en matière d'électrification, d'efficacité énergétique, de numérisation, d'urbanisation et de commercialisation de nouvelles ressources énergétiques comme l'hydrogène. Nous sommes impatients de travailler avec la haute direction et les intervenants d'Innomotics pour accélérer de façon dynamique la trajectoire de croissance de l'entreprise et les possibilités de création de valeur. Nous remercions Siemens d'avoir confié à KPS son activité patrimoniale emblématique créée par Werner von Siemens. Nous sommes fiers que les plus grandes entreprises industrielles du monde continuent de considérer KPS comme un fabricant pair et un partenaire de confiance ».

M. Psaros a ajouté : « L'acquisition d'Innomotics est une autre démonstration de la puissance de la plateforme KPS en Europe. Depuis 2020, KPS a acquis ou s'est engagée à acquérir 17 entreprises d'une valeur totale de plus de 11,5 milliards de dollars auprès de grandes entreprises vendeurs en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Irlande, en Norvège, en Suisse et au Royaume-Uni ».

Michael Reichle, directeur général d'Innomotics, a déclaré : « KPS, avec ses antécédents d'excellence en matière de fabrication et sa plateforme mondiale, est le propriétaire idéal pour la nouvelle Innomotics. Nous élargirons notre vaste expérience en matière d'innovation technologique et nous offrirons à nos clients des produits, des solutions et des services de calibre mondial ». « Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec KPS et nos employés talentueux alors que nous continuons d'offrir une valeur importante à nos clients du monde entier et d'améliorer le solide leadership technologique d'Innomotics », a ajouté M. Reichle. « Innomotics continuera de bénéficier d'un fort potentiel de croissance alimenté par la demande axée sur le développement durable pour une électrification et une consommation d'énergie hautement efficaces dans l'industrie et la société ».

Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP et Gleiss Lutz ont agi à titre de conseillers juridiques, tandis que Bank of America et Lazard ont agi à titre de conseillers financiers auprès de KPS. Le financement par emprunt engagé à l'appui de la transaction a été fourni par Barclays, Citibank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, MUFG Bank, Standard Chartered Bank, UBS et UniCredit.

À propos d'Innomotics

Innomotics GmbH est un important fournisseur mondial de moteurs électriques et de systèmes d'entraînement grande puissance. L'entreprise unit le pouvoir de l'expertise en ingénierie approfondie et de l'innovation de pointe dans les solutions électriques au sein des industries et des régions. Grâce à son expertise en ingénierie de plus de 150 ans, Innomotics fait depuis longtemps partie de l'épine dorsale d'un mouvement fiable pour les industries et les infrastructures du monde entier. En combinant les produits les plus efficaces de l'entreprise et son expertise éprouvée à une innovation révolutionnaire, Innomotics accroît constamment l'efficacité industrielle, l'électrification, la durabilité, la décarbonisation et la numérisation pour ses clients. Innomotics a son siège social opérationnel à Nuremberg, en Allemagne, et est une filiale en propriété exclusive de Siemens AG. L'entreprise emploie environ 15 000 personnes dans le monde. Avec 16 usines et une installation complète de vente et de service dans 49 pays, Innomotics a une présence mondiale bien équilibrée dans les régions et les industries d'un marché résilient et en croissance. Pour en savoir plus, consultez www.innomotics.com .

À propos de KPS Capital Partners, LP

Par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, KPS gère le KPS, une famille de fonds de placement dont la valeur des actifs gérés est d'environ 21,4 milliards de dollars (en date du 31 décembre 2023). Depuis plus de trente ans, les partenaires de KPS ont travaillé exclusivement à réaliser une forte appréciation du capital en effectuant des placements de participation de contrôle dans des entreprises de fabrication et des sociétés industrielles au sein de différents secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de consommation de marque, des produits de soins de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les placements en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt qu'en comptant principalement sur l'effet de levier financier. Ensemble, les sociétés du portefeuille des fonds de KPS génèrent actuellement des revenus annuels globaux d'environ 20,3 milliards de dollars, exploitent 222 installations de fabrication dans 26 pays et comptent environ 48 000 employés, directement et indirectement par l'intermédiaire de coentreprises à l'échelle mondiale (en date du 31 décembre 2023). Vous trouverez la stratégie de placement de KPS et la liste de ses sociétés de portefeuille sur le site www.kpsfund.com .

À propos de KPS Capital Partners, LP en Allemagne

KPS, dont le siège social européen est situé à Francfort, en Allemagne, a acquis des activités auprès des principales entreprises industrielles allemandes. KPS a acquis Chassis Brakes International de Robert Bosch GmbH, Waupaca Foundry de thyssenkrupp AG, TaylorMade d'Adidas AG, et a récemment annoncé l'acquisition imminente de Sport Group d'Equistone Partners. Les anciennes sociétés de portefeuille de KPS ont également conclu des acquisitions d'entreprises allemandes de premier plan, y compris l'acquisition par American & Efird du partenariat stratégique et de la structure de propriété minoritaire de Gütermann Holdings SE et de Motor Coach Industries avec Daimler AG dans le secteur des autocars longue distance en Amérique du Nord. À l'heure actuelle, les entreprises du portefeuille de KPS génèrent 2,0 milliards d'euros de revenus et exploitent neuf installations de fabrication comptant plus de 5 200 employés en Allemagne (à l'exclusion des acquisitions à venir de Sport Group et d'Innomotics).

À propos de Siemens AG

Siemens est une entreprise technologique de premier plan axée sur l'industrie, l'infrastructure, les transports et les soins de santé. Qu'il s'agisse d'usines plus écoénergétiques, de chaînes d'approvisionnement résilientes, de bâtiments et de réseaux plus intelligents, de transports plus propres et plus confortables, ou de soins de santé de pointe, Siemens crée des technologies dans le but d'ajouter une valeur réelle pour les clients. En combinant le monde réel et le monde numérique, Siemens permet à ses clients de transformer leurs industries et leurs marchés, les aidant à transformer le quotidien pour des milliards de personnes. Siemens détient également une participation majoritaire dans la société cotée en bourse Siemens Healthineers, un fournisseur de technologie médicale de premier plan à l'échelle mondiale qui façonne l'avenir des soins de santé. Au cours de l'exercice 2023, qui a pris fin le 30 septembre 2023, Siemens Group a généré des revenus de 77,8 milliards d'euros et un bénéfice net de 8,5 milliards d'euros. Au 30 septembre 2023, Siemens employait environ 320 000 personnes dans le monde. Pour en savoir plus, consultez www.siemens.com .

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des « énoncés prospectifs », y compris des déclarations concernant la transaction envisagée. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de termes comme « prévoit », « croit », « continue », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention », « peut », « planifie », « projet », « potentiel », « cherche », « devrait », « pense », « souhaite » et d'autres expressions semblables, ou ils peuvent indiquer des dates futures. Les énoncés prospectifs dans le présent document comprennent notamment les énoncés concernant les attentes de la Société quant à l'achèvement, au calendrier et aux répercussions prévues de la transaction envisagée. Ces énoncés prospectifs sont sujets à des hypothèses, des risques et des incertitudes qui peuvent changer à tout moment, et les lecteurs sont donc avertis que les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sont, entre autres, la survenance d'un événement, d'un changement ou d'autres circonstances qui pourraient donner lieu à la résiliation de l'accord définitif ou qui pourraient autrement faire en sorte que les transactions visées ne soient pas conclues, l'incapacité de la Société, KPS ou Siemens à satisfaire aux conditions de la clôture, ainsi que d'autres risques et incertitudes. À moins que la loi ne l'exige expressément, la Société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour des énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments. Tous les énoncés prospectifs dans ce document sont entièrement sous réserve de la présente mise en garde.

