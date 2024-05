Le ministre Beech visite le Centre Service Canada - Comox Valley à Courtenay, en Colombie-Britannique





COURTENAY, BC, le 17 mai 2024 /CNW/ - Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, est à Courtenay, aujourd'hui, afin de visiter le Centre Service Canada - Comox Valley. Il s'agit de l'un des 22 Centres Service Canada au pays où l'on traite les demandes de passeport dans un délai de 10 jours ouvrables. Les citoyens peuvent présenter leur demande de passeport sur place, et on traitera celle-ci dans un délai de 10 jours ouvrables. Depuis le 23 août 2023, le Centre Service Canada - Comox Valley a traité plus de 7 600 demandes de passeport.

Ce centre offre également des services dans le cadre d'autres programmes, comme ceux qui concernent l'assurance-emploi, les pensions de retraite et les demandes de numéro d'assurance sociale.

L'été approchant à grands pas, de nombreux Canadiens planifient leurs vacances. Service Canada recommande aux personnes qui souhaitent voyager à l'étranger de se munir d'un passeport valide avant de faire leurs réservations de voyage. Les personnes qui résident dans le nord et le centre de l'île de Vancouver et qui ne prévoient pas faire de voyage dans l'immédiat peuvent se tourner vers d'autres Centres Service Canada qui offrent un service de traitement des demandes de passeport dans un délai de 20 jours; c'est le cas notamment des centres situés à Campbell River, à Port Alberni et à Nanaimo. Elles peuvent également transmettre leur demande de passeport par la poste; on traitera alors celle-ci dans un délai de 20 jours ouvrables (sans compter le temps d'envoi par la poste).

Les voyageurs qui ont besoin d'un passeport dans un délai inférieur à 10 jours ouvrables doivent se rendre dans un bureau des passeports offrant un service de retrait express ou urgent, moyennant des frais supplémentaires, comme c'est le cas du bureau des passeports de Bay Centre, à Victoria. Pour de plus amples renseignements, consultez la page Web intitulée Trouvez un point de service de passeport au Canada.

Les clients qui souhaitent obtenir des renseignements sur l'état d'une demande de passeport déjà soumise peuvent consulter le Vérificateur de l'état d'une demande de passeport en ligne . Cet outil numérique permet aux demandeurs d'obtenir des mises à jour sur leur demande sans avoir à appeler ou à visiter Service Canada. L'état des demandes soumises en personne est communiqué après cinq jours ouvrables, tandis que l'état des demandes envoyées par la poste est communiqué après 10 jours ouvrables.

Citation

« Nous sommes à la recherche constante de nouvelles façons d'améliorer votre expérience et de réduire les files d'attente dans les Centres Service Canada. Avec le nouveau service de passeport en 10 jours ouvrables étendu au Centre Service Canada - Comox Valley, les habitants de l'île de Vancouver disposent d'une excellente option pour demander et recevoir leur passeport rapidement et efficacement ».

- Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech

Les faits en bref

La norme de service pour les demandes de passeport soumises aux bureaux des passeports et dans les Centres Service Canada offrant un service de traitement en 10 jours est de 10 jours ouvrables, plus le délai de livraison par la poste si le retrait en personne n'est pas nécessaire.

La norme de service pour les demandes de passeport présentées dans les Centres Service Canada habituels, aux sites de services mobiles réguliers et par la poste est de 20 jours ouvrables, plus le délai de livraison par la poste.

Le gouvernement a comme objectif de rendement de traiter au moins 90 % des demandes de passeport complètes dans les délais correspondant aux normes de service. En 2023-2024, 92 % des demandes de passeport, qu'on les ait présentées sur place ou transmises par la poste, ont été traitées conformément aux normes de service.

Les personnes qui ont présenté leur demande de passeport sur place et qui souhaitent utiliser le Vérificateur de l'état d'une demande de passeport devront avoir en leur possession le numéro de référence figurant sur leur reçu. Les clients qui ont envoyé leur demande par la poste ou qui n'ont pas de numéro de dossier ou de numéro de référence peuvent demander de le recevoir en écrivant à l'adresse de courriel indiquée dans la demande.

devront avoir en leur possession le numéro de référence figurant sur leur reçu. Les clients qui ont envoyé leur demande par la poste ou qui n'ont pas de numéro de dossier ou de numéro de référence peuvent demander de le recevoir en écrivant à l'adresse de courriel indiquée dans la demande. Les clients peuvent prendre rendez-vous pour les services de passeport dans un point de service de Service Canada sur eServiceCanada . La disponibilité des rendez-vous peut varier, et tous les formulaires de demande de passeport doivent être remplis avant le rendez-vous.

. La disponibilité des rendez-vous peut varier, et tous les formulaires de demande de passeport doivent être remplis avant le rendez-vous. Les temps d'attente approximatifs aux bureaux offrant le service en 10 jours ouvrables sont affichés sur la page Web Trouver un point de service de passeport au Canada .

. Pour 2024-2025, Service Canada prévoit recevoir entre 5,19 millions et 5,74 millions de demandes de passeport.

Les statistiques sur le Programme de passeport sont publiées en ligne et sont mises à jour tous les mois.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

17 mai 2024 à 13:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :