SANY Heavy Industry publie ses résultats 2023 : Les revenus à l'étranger grimpent à 60 % des activités de base dans un contexte de pressions du marché, ce qui témoigne d'une forte expansion mondiale

SHANGHAI, le 17 mai 2024 /CNW/ - SANY Heavy Industry (« SANY » ou « l'entreprise »; SSE : 600031), un important fabricant de machinerie lourde, a déclaré une forte croissance des revenus internationaux dans ses résultats annuels pour 2023 récemment annoncés.

L'entreprise a déclaré des revenus totaux de 74,02 milliards de yuans (10,43 milliards de dollars américains) pour l'année 2023, en baisse de 8,44 % par rapport à l'année précédente. Malgré un marché difficile, la baisse des revenus a diminué de 15,92 points de pourcentage par rapport aux variations de l'année précédente.

Le bénéfice net de SANY a totalisé 4,6 milliards de yuans (648,74 millions de dollars américains) en 2023, affichant une augmentation de 4,16 % par rapport à l'année précédente. Ses flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation ont bondi de 39,20 % pour atteindre 5,7 milliards de yuans (803,87 millions de dollars américains).

L'année 2023 a été cruciale pour SANY, car ses activités internationales ont prospéré. En 2023, l'entreprise a enregistré des revenus d'affaires internationaux de 43,3 milliards de yuans (6,1 milliards de dollars américains), ce qui représente une augmentation de 18 % par rapport à l'année précédente et près de 60 % de ses principaux revenus d'affaires.

Cette croissance importante souligne la transition réussie de SANY vers un conglomérat multinational de machines d'ingénierie, dont les ventes s'étendent sur plus de 180 pays et régions. Le chiffre d'affaires en Asie et en Australie s'est élevé à 16,5 milliards de yuans (2,32 milliards de dollars américains), en hausse de 11,1 % par rapport à l'année précédente, tandis que la région européenne a généré 16,25 milliards de yuans (2,3 milliards de dollars américains), soit une croissance substantielle de 37,97 %. Le marché américain a généré 7,58 milliards de yuans (1 milliard de dollars américains), en hausse de 6,82 %, et la région africaine a contribué à hauteur de 2,92 milliards de yuans (411,8 millions de dollars américains), en hausse de 2,56 %.

« SANY possède un marché étranger dynamique, des partenaires de premier plan et une équipe locale dynamique », a déclaré Xiang Wenbo, président de SANY Heavy Industry. « Cette année, nous demeurons engagés envers notre stratégie de mondialisation, de numérisation et de décarbonisation, alors que nous continuons de travailler avec des partenaires mondiaux pour explorer le développement vert. »

Le rendement financier de SANY en 2023 a affiché des améliorations substantielles, avec une augmentation notable de la marge bénéficiaire brute de 27,71 %, en hausse de 3,67 points de pourcentage par rapport à l'année précédente, dépassant la médiane de l'industrie. De plus, le bénéfice net attribuable aux actionnaires a augmenté pour s'établir à 4,52 milliards de yuans (637,4 millions de dollars américains), soit une augmentation de 5,53 % par rapport à l'année précédente, et le bénéfice net ajusté après que les éléments non récurrents ont bondi de 40,35 % pour s'établir à 4,38 milliards de yuans (617,7 millions de dollars américains). Bien que la marge bénéficiaire brute et la marge bénéficiaire nette principales aient augmenté, l'entreprise a également stimulé la croissance de ses activités. En ce qui concerne les gammes de produits, les machines d'excavation, les machines de levage et les machines de voirie ont affiché un rendement élevé au cours de la période considérée. De plus, les produits électriques ont réalisé des revenus de 3,146 milliards de yuans (449,4 millions de dollars américains) et les produits énergétiques à base d'hydrogène ont réalisé des revenus de 130 millions de yuans (18,6 millions de dollars américains).

