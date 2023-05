Nomination de monsieur Éric Sansoucy à titre de Président du conseil d'administration de la CORPIQ





MONTRÉAL, le 5 mai 2023 /CNW/ - La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) est fière d'annoncer la nomination de monsieur Eric Sansoucy au poste de président du conseil d'administration.

Monsieur Sansoucy succède à madame Mylene Forest qui a été présidente du Conseil depuis plusieurs années. « Nous souhaitons d'ailleurs lui adresser nos plus chaleureux et sincères remerciements pour son dévouement et son engagement, alors qu'elle siège sur le Conseil depuis plus de vingt ans » déclare Éric Sansoucy. Madame Forest restera active au CA, à titre de présidente sortante, en appuie au nouveau président.

Monsieur Sansoucy est entrepreneur général, propriétaire et gestionnaire immobilier, depuis une vingtaine d'années. Il est un des fondateurs de la société Espé, un acteur important dans le secteur de l'habitation résidentielle. Il possède une vaste expérience en matière de gouvernance qui s'appuie sur une implication au sein de plusieurs conseils d'administration. Il a notamment siégé sur le Conseil de l'Association professionnelle des designers d'intérieur du Québec (APDIQ) et de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ).

Eric Sanscoucy accepte ce nouveau mandat à la présidence de la CORPIQ en connaissance de cause. Il comprend qu'il arrive en fonction à un moment charnière dans l'évolution de l'organisation mais également dans le contexte particulier de crise du logement qui sévit au Québec: « Partout au Québec, le milieu de l'habitation vit un moment historique de manque de logement. Le cadre réglementaire s'est graduellement alourdi au détriment de la construction d'unités et du maintien du parc immobilier bâti. Devant l'évidence des conséquences de notre réglementation, plus que jamais, les intérêts des locataires et des propriétaires sont liés. Travaillons ensemble, avec le législateur, pour offrir aux locataires Québécois des logements de qualité, dans un environnement financier viable pour tous: le locataire, le propriétaire et le contribuable » déclare monsieur Sansoucy.

Le directeur général de la CORPIQ, Benoit Ste-Marie est ravi de la nomination de monsieur Sansoucy : « Pour l'équipe de plus de 60 employés de la CORPIQ, la collaboration avec des administrateurs engagés est essentielle pour affronter les nombreux défis du secteur locatif. Notre organisation est choyée par l'arrivée de Éric Sansoucy, une personne qui fait preuve d'un savoir-être exceptionnel et d'un grand talent de gestion qui permettra à la CORPIQ de jouer un rôle rassembleur dans le contexte économique et social actuel ». Monsieur Ste-Marie ajoute que monsieur Sansoucy pourra compter sur l'appui d'une équipe de direction dévouée pour la mission de l'organisation et pour fournir une gamme de services afin d'améliorer la prestation du secteur locatif ».

À propos de la CORPIQ

Organisme à but non lucratif réunissant 30 000 propriétaires et gestionnaires qui desservent plus de 600 000 ménages d'occupation locative, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) est la plus importante organisation offrant des services aux propriétaires de logements. Elle dessert toutes les régions à partir de quatre bureaux totalisant 60 employés. Les propriétaires québécois procurent un logement à 1,4 million de ménages locataires et possèdent, dans sept cas sur dix, un duplex ou un triplex.

SOURCE CORPORATION DES PROPRIETAIRES IMMOBILIERS DU QUEBEC INC.

5 mai 2023 à 10:19

Communiqué envoyé leet diffusé par :