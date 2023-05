Présentant une vue panoramique de la future vie intelligente, l'AWE2023 s'achève avec succès





SHANGHAI, 5 mai 2023 /CNW/ - Le 30 avril 2023, l'AWE2023 s'est achevée avec succès au Shanghai New International Expo Centre. Sous le thème « Smartize the Future » (Rendre le futur intelligent), l'AWE2023 a présenté pendant quatre jours une vue panoramique de la vie intelligente future aux consommateurs du monde entier avec les dernières innovations dans des domaines tels que l'électroménager, l'électronique grand public, la maison intelligente, les produits numériques 3C, le divertissement intelligent, l'IdO, l'IA, les dispositifs portables, la réalité virtuelle et réalité augmentée, les véhicules connectés intelligents et la robotique.

Couvrant une superficie de 150 000 mètres carrés, les 13 salles d'exposition de l'AWE2023 au Shanghai New International Expo Centre ont attiré plus d'un millier d'exposants, dont la plupart des entreprises de renommée mondiale dans les secteurs de l'électroménager, de l'électronique grand public et de l'Internet, ainsi que des fournisseurs de composants de base. L'AWE2023 a fait l'objet d'une couverture médiatique nationale et internationale, notamment par la télévision centrale chinoise (CCTV), people.cn, Xinhua Net, TV TOKYO, Fuji Television Network, Kyodo News, ainsi que par les chaînes CRI Online en anglais, allemand, japonais et coréen. Le nombre de visites à l'AWE2023 a atteint 350 000; les visiteurs d'outre-mer ont considérablement augmenté par rapport à l'édition précédent de l'AWE, atteignant un niveau historique.

L'adoption de la 5G et l'innovation continue de la technologie de l'IA ont insufflé une nouvelle vitalité dans le développement d'une maison intelligente. Des entreprises de premier plan ont intégré des solutions intelligentes dans la vie urbaine et ont apporté des exemples comme des conférences intelligentes, des hôtels intelligents et des soins de santé intelligents à l'AWE2023. Haier a présenté sa plateforme Smart Home Brain, qui offre des services complets et homogènes de maison intelligente, offrant une expérience de vie personnalisée et intelligente fondée sur sa gamme complète et ses scénarios inclusifs. Huawei a lancé son Whole House Smart Space 3.0 d'HarmonyOS à l'AWE, réalisant un lien intelligent entre les gens, les véhicules et les maisons.

Les géants de l'industrie mondiale de l'affichage se concentrent sur des technologies de pointe comme les OLED, les mini-écrans à DEL et les écrans laser. Samsung et Sony ont présenté leurs modèles phares de télévision, S95Z et A95L, respectivement. Le micro DEL de 89 pouces de Samsung a fait ses débuts à l'échelle mondiale, tandis que le mini téléviseur à DEL de TCL affichait une luminosité de pointe de l'ordre de 5000nits. Dans le domaine de la 8 K, Hisense a apporté le premier téléviseur laser 8K au monde, et Sharp a présenté le premier téléviseur phare 8K de 120 pouces.

Lors de l'AWE2023, des marques d'appareils électroménagers de renommée internationale comme Miele, Bosch, Siemens, Fisher & Paykel, Electrolux et Gorenje, ainsi que des fabricants chinois comme Gree, Fotile, Robam et Vatti, ont continué à se concentrer sur les principales demandes des consommateurs en matière de santé, de faible émission de carbone et de conception intégrée, grâce à des solutions technologiques intelligentes. Il convient également de noter que des marques de premier plan dans les secteurs des accessoires de salle de bain, du nettoyage, de la beauté et des soins personnels, dont HEGII, Arrow, Lexy et Ecovacs, ont également présenté des produits intelligents qui apportent des solutions à des problèmes rencontrés par les utilisateurs au quotidien.

Les scénarios présentés à l'AWE2023 étaient centrés sur la maison intelligente et s'étendaient à diverses activités de plein air telles que les voyages et le camping avec des véhicules à énergie nouvelle présentés par Huawei, Samsung et Skyworth.

L'AWE2023 a lancé une campagne de diffusion en direct. Avec des lancements intensifs de nouveaux produits et des avantages uniques dans la présentation des scénarios, l'exposition a attiré les médias de premier plan CCTV-2 (Finance Channel), la plateforme de commerce électronique omnicanal Douyin E-commerce et la plateforme professionnelle intégrée d'achat en ligne JD.com pour lancer la campagne de promotion des ventes du 1er mai, apportant des avantages réels à des millions de consommateurs.

De plus, les sujets Weibo ont été une preuve éloquente de la popularité de l'AWE2023. Selon les statistiques du comité d'organisation, les internautes, les médias et les exposants ont activement interagi avec le responsable sur les sujets Weibo liés à l'AWE2023, générant plus de dizaines de millions de discussions. À l'heure où nous mettons sous presse, le 4 mai, le thème de l'AWE2023 avait atteint un record historique de plus de 320 millions de vues.

L'AWE Summit 2023 - Innovation for Real Change a permis des discussions sur l'orientation du développement innovant des entreprises d'électroménager et l'exploration des objectifs de développement vert de l'industrie de l'électroménager. Ce fut aussi l'occasion d'envisager un avenir radieux pour l'industrie. L'AWE Summit 2023 - Future Home 2035 vise à réaliser de nouveaux scénarios intelligents. Lors du forum, la China Household Electrical Appliances Association (CHEAA) et la China Communications Standards Association (CCSA) ont publié conjointement le Livre blanc sur l'interconnexion des maisons intelligentes en Chine. De plus, la cérémonie de remise des prix AWE, largement reconnue dans le domaine de la vie intelligente à l'échelle mondiale, a fait son retour après deux ans.

L'AWE2023 s'est achevée avec succès. Tournons-nous vers la vie intelligente de demain à l'AWE2024!

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2069928/A_glimpse_exhibitors.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2069929/A_glimpse_exhibitors.jpg

SOURCE AWE

5 mai 2023 à 07:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :