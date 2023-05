Protecto multiplie par 10 le niveau de protection de la vie privée grâce à la technologie GPU ultra-rapide de NVIDIA





Protecto, un important fournisseur de solutions de renseignements sur la confidentialité, a annoncé aujourd'hui avoir été en mesure d'améliorer la performance de ses modèles de protection de la vie privée sur les GPU NVIDIA, permettant de découvrir les problèmes de confidentialité jusqu'à 10 fois plus vite qu'auparavant.

Avec l'aide de la puissante technologie GPU de NVIDIA, Protecto propose de robustes solutions de protection de la vie privée qui contribuent à protéger les organisations contre les violations de données et autres risques liés à la confidentialité. La collaboration entre Protecto et NVIDIA a nettement amélioré la vitesse et la précision de l'analyse du respect de la confidentialité.

« Notre collaboration avec NVIDIA a changé la donne pour nous », a déclaré Amar Kanagaraj, PDG de Protecto. « La technologie GPU de NVIDIA nous a permis d'analyser de grandes quantités de données à une vitesse sans précédent et de découvrir bien plus tôt de potentielles violations de la vie privée et de la protection des données. Le gain de performance nous a permis d'identifier, de masquer et de démasquer de grandes quantités de données personnelles à grande échelle, procurant à nos clients le niveau ultime de protection et de performance dont ils ont besoin dans le monde actuel axé sur les données. »

En utilisant des GPU NVIDIA, Protecto a été en mesure de fournir à ses clients des solutions avancées de protection de la vie privée qui sont très pertinentes, fiables et efficaces. Ces solutions aident les organisations à identifier de potentielles violations de la vie privée, à protéger leurs données sensibles et à garantir la conformité avec des réglementations comme le RGPD et la CCPA.

« L'utilisation par Protecto de GPU NVIDIA a été déterminante pour identifier des données d'identification personnelle précédemment inconnues dans nos systèmes », a affirmé Jagannath Gorti, responsable de l'ingénierie commerciale en informatique chez Nokia. « Cette découverte nous incite à agir pour accroître la confiance des clients et faire des progrès importants vers l'atteinte de la pleine conformité. »

La collaboration entre Protecto et NVIDIA témoigne de la puissance de l'innovation dans l'industrie technologique. Protecto est déterminée à créer un monde numérique plus sûr et privé pour tous.

À propos de Protecto :

Protecto est une société d'ingénierie de la confidentialité qui aide les entreprises à découvrir les données personnelles et sensibles, à les tokéniser et à surveiller en permanence les risques. Elle fournit des informations exploitables sur les risques liés à la confidentialité, qui peuvent être utilisées pour réduire de plusieurs millions les frais généraux globaux liés à la confidentialité et réduire de plusieurs mois à quelques jours les efforts pour la conformité en matière de confidentialité. La technologie de tokenisation de Protecto sécurise les données des clients tout en les gardant utilisables, réduisant les risques et garantissant la conformité. Visitez www.protecto.ai pour savoir comment Protecto peut protéger les données de votre entreprise.

