Développement industriel : le Fonds immobilier de solidarité FTQ s'associe à MONTONI pour développer un parc industriel à Laval





LAVAL, QC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Le Fonds immobilier de solidarité FTQ vient de conclure un partenariat avec MONTONI pour le développement d'un terrain à Laval dans le but d'y ériger des immeubles à vocation industrielle. Une portion du terrain sera prévue pour un projet résidentiel.

Stratégiquement situé en bordure ouest de l'autoroute 15, entre les boulevards Chomedey et Dagenais Ouest, ce terrain de 3,9 millions de pi2 était auparavant occupé par un ciné-parc. Le zonage en place permet la construction d'immeubles pour des industries légères, de l'entreposage, des centres de distribution et des commerces de gros. Le zonage permet également un développement résidentiel pour une portion du site. Selon les perspectives, la construction d'un premier bâtiment pourrait débuter dès 2023.

Cette transaction survient au moment où la rareté des terrains à usage industriel s'accentue et où le secteur commercial accuse un manque à gagner de plusieurs millions de pieds carrés dans la grande région de Montréal. Par conséquent, les entreprises ont de plus en plus de difficulté à avoir accès à des espaces industriels pour faire croître leurs activités, une tendance qui devrait se poursuivre.

Fidèles à leurs façons de faire, les partenaires s'engagent à développer ce terrain en s'inspirant des meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), notamment en construisant des bâtiments qui respecteront les principes de développement durable dont entre autres la protection des milieux naturels humides et la certification LEED des bâtiments.

À propos du Groupe Montoni

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif près de 500 projets représentant plus de 20 millions de pi2 de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 centres corporatifs ainsi que 22 millions de pi2 en développement. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 20 ans, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction -- de l'excavation au design intérieur -- et la gestion immobilière. Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondée sur une expertise de pointe. Le Groupe cumule plus de 4,2 millions de pi2 de bâtiments certifiés LEED. MONTONI vise également près de 7 millions de pi2 de LEED et près de 2 millions de pi2 de carbone net zéro en cours. De plus, le groupe Montoni s'engage à faire des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) un réflexe stratégique permanent.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Depuis plus de 30 ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2022, il comptait 43 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,8 milliards de dollars dont les projets construction créeront à terme 27 150 emplois; 65 immeubles en gestion d'actifs; 3,7 millions de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 291 millions de dollars pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

4 mai 2023 à 10:51

