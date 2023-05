OPEX Corporation remporte une importante victoire dans le cadre d'un litige de brevet





OPEX Corporation a récemment obtenu une décision initiale favorable selon laquelle Invata, LLC of Conshohocken, Pennsylvanie (« Invata ») et HC Robotics of Hangzhou City, Chine (« HC Robotics ») ont enfreint deux des brevets liés aux systèmes primés Sure Sort® et Perfect Pick® d'OPEX et à leurs véhicules iBOT® associés.

Au terme d'un procès complet, le juge administratif de la commission du commerce international a conclu que le système Omnisort de deuxième génération d'Invata et HC Robotics porte atteinte aux brevets américains numéros 8 622 194 et 10 576 505 d'OPEX. La décision confirme par ailleurs la validité des brevets d'OPEX.

En se fondant sur ces conclusions, le juge en chef, M. Cheney, recommande que la commission du commerce international interdise à Invata et HC Robotics d'importer ou de vendre leur système Omnisort de deuxième génération, ou de proposer le support associé, aux États-Unis. Cette décision fait suite à une ordonnance par consentement auprès de la commission du commerce international en vertu de laquelle Invata et HC Robotics ont précédemment accepté de ne plus importer ou vendre leurs systèmes Omnisort de première génération aux États-Unis.

Alex Stevens, Président de la division Automatisation d'entrepôts d'OPEX, a déclaré : « Nous saluons la décision du juge et la validation des innovations d'OPEX dans le domaine de l'automatisation des entrepôts. Nous demeurons déterminés à répondre aux besoins les plus essentiels de nos clients au moyen de solutions personnalisées et intelligentes, puis à protéger la propriété intellectuelle qui découle de ces innovations. »

À propos d'OPEX

OPEX Corporation est un leader mondial de l'automatisation de nouvelle génération, qui fournit des solutions uniques et innovantes pour l'automatisation des entrepôts, des documents et du courrier. Avec son siège social à Moorestown, New Jersey, États-Unis, et ses installations à Pennsauken, New-Jersey, à Plano, Texas, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, OPEX compte plus de 1 600 employés qui repensent et fournissent en permanence des solutions technologiques personnalisées et évolutives pour résoudre les défis commerciaux d'aujourd'hui.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 mai 2023 à 10:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :