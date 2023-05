BlackBull Markets étend la portée de sa plateforme de trading avec DXtrade





BlackBull Markets, un coutier mondial basé en Nouvelle-Zélande, lance sa nouvelle plateforme de trading FX et CFD, BlackBull Trade, qui s'appuie sur la plateforme de trading DXtrade de Devexperts. Cette plateforme est née d'un partenariat avec Devexperts, un fournisseur de solutions logicielles destinées aux marchés des capitaux.

Cette collaboration avec Devexperts inclut l'intégration de son API, de façon que les clients de BlackBull Markets puissent effectuer leurs opérations de trading directement dans TradingView à partir de leur compte BlackBull Trade.

Les clients de BlackBull Markets bénéficient de spreads démarrant à 0,0 pips, de marges allant jusqu'à 500:1, avec une vitesse moyenne d'exécution des ordres d'à peine 20 ms, et un support 24/7. Les traders souhaitant essayer la nouvelle plateforme et les services de courtage peuvent créer un compte de démonstration.

Les différentiateurs de BlackBull Trade

BlackBull Trade est une plateforme de trading disponible en ligne et sous la forme d'applications mobiles Android/iOS. Elle réunit une opérabilité bien pensée, des capacités complètes de gestion des risques et un module graphique avancé. Les utilisateurs de la plateforme peuvent personnaliser la présentation générale en repositionnant les tableaux, une watchlist, et d'autres widgets. Les widgets propriétaires comme le tableau de bord et le journal des opérations permettent aux utilisateurs de gérer leurs plans et stratégies d'investissement, et d'enregistrer automatiquement leur performance de trading.

Michael Walker, directeur de BlackBull Markets, a déclaré qu'« avec BlackBull Trade, nous allons offrir à nos clients un niveau inédit d'expérience utilisateur, qu'aucun autre courtier n'est en mesure de proposer aujourd'hui ».

Jon Light, directeur de la plateforme OTC de Devexperts, a ajouté que « notre plateforme de trading peut être utilisée par des clients du monde entier. Elle est conforme aux différentes réglementations et tient compte de différents styles de trading. Nous espérons que les clients de BlackBull Markets sauront apprécier tout ce que cette nouvelle plateforme a à offrir, pour une expérience de trading encore meilleure. »

À propos de BlackBull Markets

BlackBull Markets est une société de courtage fondée en 2014 à Auckland, la capitale financière et technologique de Nouvelle-Zélande, avec pour objectif de fournir à ses clients la meilleure expérience de trading. Aujourd'hui, la société accompagne des dizaines de milliers de professionnels de plus de 180 pays dans leurs opérations de trading, et poursuit activement des opportunités d'amélioration continue de l'expérience de trading offerte à ses clients par sa plateforme. BlackBull Markets est un courtier ECN réglementé.

À propos de Devexperts

Devexperts est une société spécialisée dans le développement de logiciels destinés au secteur des marchés de capitaux. Parmi ses clients figurent des maisons de courtage, des bourses ainsi que des sociétés de gestion de patrimoine. Devexperts a conçu de nombreuses plateformes de trading utilisées chaque jour par des maisons de courtage aux États-Unis ou dans l'Union européenne, ce qui représente des millions de professionnels du secteur financier mondial. Pour en savoir plus, visitez le site : https://devexperts.com/

4 mai 2023 à 08:35

