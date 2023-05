MISE À JOUR - Le CN présente ses perspectives financières des trois prochaines années





ERRATUM

CHICAGO, 03 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le communiqué du CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) émis ce matin est corrigé afin de préciser que la référence aux perspectives financières pour 2024-2026 réfère au taux de croissance annuel composé du bénéfice par action dilué au cours des trois prochaines années. Le communiqué révisé se trouve ci-dessous.

Le CN présente ses perspectives financières des trois prochaines années

Chicago, le 3 mai 2023 ? L'équipe de la haute direction du CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) rencontrera aujourd'hui des investisseurs à Chicago pour présenter le programme stratégique de la Compagnie qui favorise une croissance durable et rentable.

« Nous sommes confiants quant à ce que l'avenir réserve au CN. La voie vers une croissance durable et rentable est claire. Nous avons fait nos preuves grâce à notre modèle d'exploitation combiné à notre approche intégrée et aux bonnes personnes pour y arriver. L'avenir de l'exploitation ferroviaire est à nos portes et il commence maintenant. »

- Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN

Des cadres supérieurs clés du CN assisteront à la rencontre. Les présentations seront axées sur la sécurité, les façons d'exécuter le plan d'exploitation à horaires fixes du CN avec rigueur, les manières de saisir les occasions qui se présentent, ainsi que sur la façon dont la technologie sera utilisée pour accroître l'efficacité et faire en sorte qu'il soit facile pour les clients de faire affaire avec le CN.

Perspectives financières pour 2023 (1)

Le CN vise une croissance du bénéfice par action (BPA) dilué rajusté se situant dans le milieu d'une fourchette de croissance à un chiffre par rapport à 2022 2).

Perspectives financières pour 2024-2026 (1)

Le CN cible un taux de croissance annuel composé (TCAC) du BPA dilué entre 10 et 15 % au cours des trois prochaines années en augmentant davantage les volumes par rapport à l'économie, en établissant des prix supérieurs à l'inflation ferroviaire et en améliorant progressivement l'efficacité.

1) Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et aux termes des lois canadiennes régissant le commerce des valeurs mobilières, y compris les énoncés relatifs aux perspectives financières 2023 du CN et les perspectives financières sur trois ans, de même que les principales hypothèses qui y sont associées. Ces énoncés prospectifs comprennent aussi, notamment, des énoncés fondés sur les hypothèses et les évaluations de l'administration et de l'information accessible au public en rapport avec le CN. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s'avérer et qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d'incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l'emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s'attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d'autres termes semblables.

Principales hypothèses de 2023

Le CN a formulé un certain nombre d'hypothèses relatives à l'économie et au marché au moment d'établir ses perspectives pour 2023. La Compagnie prévoit encore que la production industrielle nord-américaine de 2023 sera négative. Pour la campagne agricole 2022-2023, la récolte céréalière au Canada a été supérieure à la moyenne triennale (ou a correspondu à la moyenne triennale lorsqu'on excluait la récolte plus faible de 2021-2022), tandis que la récolte céréalière aux États-Unis correspondait à la moyenne triennale. La Compagnie continue de présumer que les récoltes céréalières 2023-2024 au Canada et aux États-Unis correspondront à leurs moyennes triennales respectives (en excluant la récolte plus faible de 2021-2022 au Canada). Le CN présume que les prix continueront d'être supérieurs à l'inflation ferroviaire au moment du renouvellement des contrats. Le CN présume que la valeur du dollar CA en devise américaine fluctuera autour de 0,75 $ en 2023 et assume maintenant que le prix moyen du baril de pétrole brut (West Texas Intermediate) se situera à environ 80 $ US par baril (comparativement à son hypothèse de 75 $ US à 80 $ US par baril formulée le 24 janvier 2023).

Principales hypothèses 2024-2026

Le CN a formulé un certain nombre d'hypothèses relatives à l'économie et au marché au moment d'établir ses perspectives triennales. Le CN prévoit que la production industrielle en Amérique du Nord augmentera d'environ 2 % par année au cours des trois prochaines années. Le CN présume que les prix continueront d'être supérieurs à l'inflation ferroviaire. Le CN prévoit que la valeur du dollar CA en devise américaine se situera à environ 0,75 $ et que le prix moyen du baril de pétrole brut (West Texas Intermediate) se situera à environ 80 $ US par baril au cours de cette période.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats, le rendement ou les réalisations réels du CN par rapport aux perspectives ou aux résultats, au rendement ou aux réalisations futurs contenus implicitement dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs de ce communiqué comprennent, sans en exclure d'autres, la conjoncture économique et commerciale en général, y compris les facteurs ayant des répercussions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales comme les pandémies et les conflits et tensions géopolitiques; les occasions d'affaires indiquées dans la perspective financière sur trois ans pourraient ne pas s'avérer; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d'inflation, de change et d'intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives ou réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l'environnement; les mesures prises par les organismes de réglementation; l'augmentation des charges relatives à l'entretien et à l'exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l'égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; les restrictions au commerce ou les modifications aux ententes de commerce international; le transport de matières dangereuses; les différents événements qui pourraient perturber l'exploitation, y compris les barrages illégaux sur les réseaux ferroviaires et les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l'environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges; les risques et obligations résultant de déraillements; l'échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; la disponibilité et la compétitivité des coûts des carburants renouvelables et le développement de nouvelles technologiques de propulsion des locomotives; de même que les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra aussi trouver une description des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l'information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l'exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d'autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective. L'information contenue dans notre site Web ou accessible à partir de celui-ci ne fait pas partie de ce communiqué.

2) Mise en garde concernant les mesures de calcul non conformes aux PCGR

Le CN présente ses résultats financiers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. Le CN utilise également dans le présent communiqué une mesure de calcul du bénéfice par action dilué rajusté non conforme aux PCGR qui n'est pas définie de façon normalisée en vertu des PCGR. Cette mesure de calcul non conforme aux PCGR peut ne pas être comparable aux mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette mesure de calcul non conforme aux PCGR, y compris un rapprochement avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, se reporter à la section d'information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR pour l'exercice 2022 qui se trouve à l'adresse www.cn.ca/fr/investisseurs/resultats-financiers.

Les perspectives financières relatives au BPA dilué rajusté 1) et aux perspectives financières pour 2024-2026 du CN pour l'ensemble de l'exercice excluent certains rajustements, qui devraient être comparables à ceux apportés au cours d'exercices précédents. Toutefois, la direction ne peut pas quantifier individuellement de façon prospective l'incidence de ces rajustements sur le BPA dilué rajusté, car ces éléments, qui pourraient être importants, sont difficiles à prévoir et pourraient fluctuer considérablement. Par conséquent, le CN ne fournit pas de mesure de calcul conforme aux PCGR correspondante ni de rapprochement pour le BPA dilué rajusté prévu dans ses perspectives financières.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.

