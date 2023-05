Certif-ID lève 1,6 million d'euros de fonds d'amorçage pour numériser le recrutement de main-d'oeuvre qualifiée





Certif-ID prévoit d'utiliser ces fonds pour poursuivre le développement de sa plateforme technologique et son expansion en Asie

COLOGNE, Allemagne et BANGALORE, Inde, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- Certif-ID International GmbH, une plateforme « avenir du travail » basée sur la blockchain pour les professionnels qualifiés internationaux, a clôturé avec succès un financement d'amorçage de 1,6 million d'euros mené par NRW-Bank et les investisseurs providentiels Andreas Weinberger, Malte Pollmann (conseil de surveillance du groupe Utimaco), Jörg Will (partenaire chez IFP Executive Search) et Michael Bernhörster (responsable du conseil du groupe Schilling). Avec le soutien continu de TÜV Rheinland, Certif-ID prévoit d'utiliser ces fonds pour étendre ses activités en Asie et en Europe et pour continuer à développer sa plateforme technologique.

Tim Miller, cofondateur et PDG de Certif-ID, a déclaré : « La demande de main-d'oeuvre qualifiée dans le monde n'a jamais été aussi forte. Pourtant, les processus de recrutement, de vérification des compétences et de délivrance des visas sont lents à s'adapter. Il est urgent d'automatiser et de numériser ces processus afin de minimiser tout impact économique négatif. »

Markus Dohm, deuxième cofondateur de Certif-ID, a ajouté : « Nous sommes également ravis d'être soutenus par NRW-Bank dans le cadre de son nouveau programme NRW.SeedCap. »

Certif-ID se consacre à l'automatisation et à la numérisation du processus de recrutement afin de vérifier les compétences et de délivrer des visas aux professionnels qualifiés au niveau international, en particulier dans les domaines de la santé, de l'ingénierie et de la logistique. La ligne de produits TalentSure de la société compte plus de 300 000 utilisateurs enregistrés dans 32 pays et propose 16 000 offres d'emploi. La plateforme utilise la technologie blockchain pour apporter transparence et confiance aux documents de candidature des candidats.

Certif-ID propose également une deuxième gamme de produits, CredSure, une plateforme SaaS qui aide les entreprises à numériser les titres de compétences et à les ancrer dans la blockchain pour une vérification instantanée. Les établissements d'enseignement délivrent des badges numériques à leurs diplômés, qui peuvent être utilisés pour présenter et vérifier leurs compétences nouvellement acquises qui correspondent à la demande du secteur.

À propos de Certif-ID

Certif-ID est un fournisseur de premier plan de solutions technologiques innovantes qui renforcent la confiance dans le recrutement technique international. Notre portefeuille de technologies et de services permet de numériser les titres de compétences, de créer des viviers de talents vérifiables, d'automatiser la reconnaissance des compétences et de minimiser les efforts de recrutement transfrontalier.

La plateforme TalentSure de Certif-ID permet de mettre en relation des professionnels vérifiés avec des employeurs, de rationaliser le recrutement et d'automatiser les processus.

La plateforme SaaS CredSure de Certif-ID aide les entreprises à numériser leurs certificats et propose aux diplômés un moyen moderne de communication numérique par le biais de badges.

Certif-ID a été fondée en 2020 à Cologne et emploie 20 personnes en Inde et en Allemagne.

