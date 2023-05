Intella X, de NEOWIZ lance un programme de subvention de 10 millions de dollars pour les initiatives de jeux afin de dynamiser l'écosystème de jeux Web3





PANGYO, Corée du Sud, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- Intella X, en partenariat avec le géant sud-coréen du jeu NEOWIZ, dévoile son Gaming Initiative Grant Program, une subvention de 10 millions de dollars conçue pour aider les développeurs de jeux Web2 et Web3 à créer des jeux de haute qualité pour la plate-forme de jeu Intella X Web3.

Ce programme de subventions novateur vise à inspirer l'innovation, à responsabiliser les développeurs de jeux et à promouvoir l'adoption de la technologie blockchain au sein de l'industrie du jeu. En offrant un soutien financier et des ressources, Intella X et NEOWIZ s'engagent à étendre leur écosystème de jeu Web3 en intégrant de nouveaux développeurs de jeux talentueux.

« Chez Intella X, nous comprenons que les développeurs de jeux alimentent la révolution du jeu Web3. Notre programme de subventions d'initiative de jeu de 10 millions de dollars est conçu pour stimuler leur créativité et les doter de ressources et d'un soutien cruciaux pour créer des expériences de jeu révolutionnaires », a déclaré Jose Ko, PDG d'Intella X. « En soutenant ces développeurs, nous ne faisons pas que nourrir un écosystème de jeu florissant, mais nous façonnons activement l'avenir du jeu Web3. »

Les candidats peuvent postuler au programme via la page d'accueil d'Intella X, où ils subiront un examen approfondi, y compris un entretien et une diligence raisonnable par le comité des subventions Intella X. Le comité évaluera les projets éligibles en utilisant une approche holistique, en tenant compte de facteurs tels que l'impact potentiel, l'innovation, la faisabilité, la durabilité et l'alignement avec les objectifs d'Intella X.

Le programme de subventions Gaming Initiative d'Intella X change la donne dans le paysage du jeu Web3, offrant aux développeurs le soutien nécessaire pour transformer leurs idées en réalité.

Pour postuler, visitez la page d'accueil Intella X et accédez au formulaire de candidature dans le programme de subventions.

À propos de NEOWIZ

NEOWIZ (KOSDAQ: 095660), fondée en 1997, est considérée comme un pionnier et l'une des principales sociétés de jeux en Corée. Depuis 2003, la société a publié avec succès une large gamme de jeux PC et mobiles via https://www.pmang.com/, ainsi que co-développé et lancé des titres à succès tels que FIFA en ligne, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul : The Hero Slayer, Cats & Soup et le titre très attendu, trois fois primé à la Gamescom, Lies of P.

3 mai 2023 à 10:00

