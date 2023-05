Vantage fait un don de 100 000 $ US au programme « Supporting Refugees in Australia » du HCR





Fonds pour appuyer la protection et la réinstallation des réfugiés et des apatrides en Australie

PORT-VILA, Vanuatu, 3 mai 2023 /CNW/ - Vantage , un courtier multiactif primé dans le domaine des contrats sur différence (CFD), a annoncé aujourd'hui un don de 100 000 $ US au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) afin d'appuyer la protection et la réinstallation des réfugiés et des apatrides en Australie. À l'heure actuelle, l'Australie accueille près de 55 000 réfugiés et 90 000 demandeurs d'asile (principalement du Moyen-Orient ou d'Asie), dont 8 000 sont apatrides.

Nai Jit Lam, représentant adjoint du HCR en Australie, a remercié Vantage pour sa contribution, disant : « Nous sommes reconnaissants de l'appui continu de Vantage, qui nous aidera à trouver des solutions pour les réfugiés qui sont dans l'incertitude et qui ont besoin d'une solution durable depuis de nombreuses années. »

Le don sera affecté à plusieurs domaines stratégiques prioritaires du HCR, notamment l'identification des réfugiés qui ont besoin d'être réinstallés, la prestation de conseils et de séances d'information pour les réfugiés, l'inscription et la gestion des données, les entrevues en matière de réinstallation, et assurer un traitement simplifié de la réinstallation, de l'identification au renvoi de cas.

Les principaux objectifs du programme « Supporting Refugees in Australia » (Soutenir les réfugiés en Australie) sont axés sur l'obtention de solutions durables pour les réfugiés admissibles qui ont fait l'objet d'accords de traitement à l'étranger en Australie. Ils plaident auprès du gouvernement pour améliorer la protection des réfugiés et des apatrides en Australie et fournir des services de consultation directs aux réfugiés.

Jack Kelly, chef des ventes, Vantage, a exprimé son enthousiasme pour le partenariat de l'entreprise avec le HCR : « Nous sommes honorés d'appuyer les efforts du HCR. L'équipe accomplit un travail incroyablement important et nous sommes fiers de faire partie de son parcours.

Nous reconnaissons que, en tant qu'entreprise, nous sommes bien placés pour redonner à nos communautés locales et un principe clé qui nous guide dans notre parcours ESG d'entreprise est de nous assurer que personne n'est laissé pour compte, y compris les réfugiés qui cherchent de l'aide », a ajouté M. Kelly.

Ce don représente une étape importante vers l'apport d'un soutien et d'une protection aux réfugiés en Australie et fait suite à une série d'engagements pris dans le cadre de l'initiative ESG de Vantage qui a été officiellement lancée en juillet 2022 et qui est devenue un élément essentiel de la raison d'être de l'entreprise.

Depuis le début de son parcours ESG, Vantage a collaboré avec Supercar Blondie, une influenceuse populaire, dans le cadre d'une initiative visant à restaurer les écosystèmes vitaux des herbiers et à sensibiliser la population au changement climatique, ainsi qu'à l'autonomisation des femmes pendant la semaine de la course Extreme-E en Sardaigne, en Italie. Plus tard cette année-là, l'entreprise a annoncé un partenariat avec l'UNESCO pour améliorer l'accès à une éducation de qualité pour les personnes défavorisées.

Légende de la photo : Rencontre de Jack Kelly (chef des ventes Australie, Vantage) avec Nai Jit Lam, représentant adjoint du HCR Australie au bureau de Canberra du HCR.

À propos de Vantage

Vantage (ou « Vantage Markets ») est un courtier multiactif international qui offre à ses clients un accès à un service souple et efficace de négociation de contrats sur différence dans les secteurs du commerce de devises, des marchandises, des indices boursiers, des actions, des fonds négociés en bourse et des obligations.

L'entreprise compte plus de 13 ans d'expérience sur le marché et plus de 1 000 employés dans plus de 30 bureaux internationaux.

Vantage est plus qu'un courtier. C'est une entreprise qui offre un écosystème commercial fiable, une application mobile primée d'échanges et une plateforme de négociation conviviale qui permet aux clients de tirer parti des occasions de négociation. Téléchargez l'application Vantage dans l'App Store ou Google Play.

À propos du HCR

Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est une organisation mondiale qui se consacre à sauver des vies, à protéger les droits et à bâtir un avenir meilleur pour les personnes forcées de fuir leur foyer en raison des conflits et de la persécution.

Nous menons des mesures à l'échelle internationale pour protéger les réfugiés, les communautés déplacées de force et les apatrides.

Nous fournissons une aide vitale, nous aidons à protéger les droits fondamentaux de la personne et nous élaborons des solutions qui garantissent aux gens un endroit sûr où vivre et où ils peuvent bâtir un avenir meilleur. Nous nous efforçons également d'accorder la nationalité aux apatrides.

Nous travaillons dans plus de 130 pays, utilisant notre expertise pour protéger et soigner des millions de personnes.

